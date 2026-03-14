Κούβα: Ένα κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων

Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν έπειτα από αυτά τα «περιστατικά βανδαλισμού»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

X
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά από επίθεση διαδηλωτών στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα.
  • Οι διαδηλώσεις στην Κούβα προκαλούνται από διακοπές ρεύματος, έλλειψη βασικών αγαθών και βαθιά οικονομική κρίση.
  • Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα από τον Ιανουάριο, επικαλούμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
  • Η Κούβα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και αποφυλακίζει πολιτικούς κρατουμένους μετά από συμφωνία με το Βατικανό.
Snapshot powered by AI

Διαδηλωτές επιτέθηκαν, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, εναντίον των τοπικών γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα, σε απόσταση περίπου 460 χιλιομέτρων από την Αβάνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και τις ελλείψεις βασικών αγαθών.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο που βρίσκεται στην κοινότητα Μορόν, απ΄ όπου αφαίρεσαν έγγραφα, υπολογιστές και έπιπλα, τα οποία κατόπιν έκαψαν στον δρόμο.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Invasor, πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν έπειτα από αυτά τα «περιστατικά βανδαλισμού».

Αντιμέτωπη με μαζικές ελλείψεις καυσίμων και παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος η Κούβα

Ενώ πλήττεται ήδη από μια βαθιά οικονομική κρίση, η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μαζικές ελλείψεις καυσίμων και παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που πολλοί Κουβανοί εκφράζουν τη δυσφορία τους δημοσίως μέσω διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτα, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταλήγουν σε συναυλίες με κατσαρόλες.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο έναν ντε φάκτο ενεργειακό αποκλεισμό, επικαλούμενη την «έκτακτη απειλή» σε βάρος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από αυτήν τη νήσο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες μετά την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας την 3η Ιανουαρίου και τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, που προέτρεψε την κουβανική κυβέρνηση να «συνάψει μία συμφωνία» προτού να είναι πάρα πολύ αργά.

Η Κούβα επιβεβαίωσε χθες πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άρχισε να αποφυλακίζει πολιτικούς κρατουμένους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το Βατικανό, έναν ιστορικό μεσολαβητή μεταξύ των δύο ιδεολογικών εχθρών.

Σχόλια
