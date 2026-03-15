Η Mercedes προειδοποιεί για κρίση της αγοράς αυτοκινήτου
Σύμφωνα με πρόταση της European Commission, από το 2035 το 90% των νέων αυτοκινήτων που θα πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Ola Källenius, προειδοποίησε ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί στόχοι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή αναστάτωση στην αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, κάλεσε τους ευρωπαίους ρυθμιστές να επανεξετάσουν το σχέδιο που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί ουσιαστικά σε πλήρη απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2035.
