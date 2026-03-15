Πτώση τιμών ηλεκτρικών λόγω αυστηρότερων στόχων CO2

Οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν το 2025 για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια συνεχών αυξήσεων, καθώς οι αυστηρότεροι στόχοι εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ώθησαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε πιο έντονο ανταγωνισμό τιμών. Αυτό προκύπτει από νέα έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση τιμή ενός ηλεκτρικού οχήματος μειώθηκε κατά περίπου 1.800 ευρώ, δηλαδή κατά 4%, διαμορφούμενη στα 42.700 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει την ανοδική τάση της περιόδου 2020-2024 και σηματοδοτεί στροφή προς πιο προσιτές τιμές για το ευρύ κοινό.

Διαβάστε επίσης