Ραφήνα: Είχε κρύψει ναρκωτικά αξίας 200.000 ευρώ σε αποσκευή
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
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- Συνελήφθη 41χρονος στο λιμάνι της Ραφήνας για μεταφορά ναρκωτικών σε αποσκευή.
- Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά κάνναβης, πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης και μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης.
- Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
- Κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν μαζί με τα ναρκωτικά.
- Ο δράστης οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.
Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης οι Αρχές στο λιμάνι της Ραφήνας, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
Ο άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε την αποσκευή του.
Μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν συνολικά σχεδόν 5 κιλά κάνναβης, πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης και μικρή ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Ο 41χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.