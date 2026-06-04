Ραφήνα: Είχε κρύψει ναρκωτικά αξίας 200.000 ευρώ σε αποσκευή

Snapshot Συνελήφθη 41χρονος στο λιμάνι της Ραφήνας για μεταφορά ναρκωτικών σε αποσκευή.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά κάνναβης, πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης και μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν μαζί με τα ναρκωτικά.

Ο δράστης οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης οι Αρχές στο λιμάνι της Ραφήνας, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε την αποσκευή του.

Μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν συνολικά σχεδόν 5 κιλά κάνναβης, πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης και μικρή ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Ο 41χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.