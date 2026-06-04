Ραφήνα: Είχε κρύψει ναρκωτικά αξίας 200.000 ευρώ σε αποσκευή

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ

Ραφήνα: Είχε κρύψει ναρκωτικά αξίας 200.000 ευρώ σε αποσκευή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 41χρονος στο λιμάνι της Ραφήνας για μεταφορά ναρκωτικών σε αποσκευή.
  • Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά κάνναβης, πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης και μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης.
  • Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
  • Κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν μαζί με τα ναρκωτικά.
  • Ο δράστης οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.
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Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης οι Αρχές στο λιμάνι της Ραφήνας, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε την αποσκευή του.

Μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν συνολικά σχεδόν 5 κιλά κάνναβης, πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης και μικρή ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Ο 41χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

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