Ο Μουρίνιο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας

Αν κάτι δεν μπορεί να περιορίσει κανείς στον Ζοζέ Μουρίνιο, είναι το δικαίωμα στο να εκφράζει την άποψή του. Όταν ο Πορτογάλος αισθάνεται πως κάτι τέτοιο συμβαίνει, τότε αντιδρά έντονα. Στην Τουρκία το κατάλαβαν καλά μετά την τελευταία του κίνηση.

Ο «Special One» που είναι έτοιμος να αναλάβει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε γνωστό πως προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας. Υποστηρίζοντας πως παραβιάστηκε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, την περίοδο που εργαζόταν στη Φενέρμπαχτσε.

Η σχετική αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2025. Ως αμφισβήτηση των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν στα τέλη του 2024 από την Τουρκική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για δηλώσεις του που κρίθηκαν «αντιαθλητικές», αλλά και συμπεριφορά προς οπαδούς αντίπαλης ομάδας.

Τότε ο Μουρίνιο είχε τιμωρηθεί με 18.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και ποινή μίας αγωνιστικής. «Βασιζόμενος στο Άρθρο 6.1 της Σύμβασης, ο αιτών υποστηρίζει ότι η εν λόγω διαφορά δεν επιλύθηκε από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο», αναφέρεται από το ΕΔΑΔ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκρινε την αίτηση παραδεκτή και απέστειλε μια σειρά ερωτημάτων στις τουρκικές αρχές.