Στη Λευκάδα το «προΣfΕΕρουμε» - Υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό σε ευάλωτες ομάδες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) υποστηρίζουν ευάλωτους συνανθρώπους μας στη Λευκάδα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε»

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Στη Λευκάδα το «προΣfΕΕρουμε» - Υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό σε ευάλωτες ομάδες
ΣΦΕΕ
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, για μία ακόμη φορά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε», με σκοπό την υποστήριξη και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο Οργανισμών, επισκέφθηκαν Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας στη Λευκάδα, με σκοπό την υποστήριξή τους με ανθρωπιστικό, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, ο ΣΦΕΕ προσέφερε υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό στον Οίκο Πρόνοιας- Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, ενισχύοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των 35 ηλικιωμένων φιλοξενούμενων του ιδρύματος. Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό και αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά όργανα γυμναστικής για ΑμεΑ, γραφική ύλη και παιχνίδια προσέφερε, επίσης, στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ) Λευκάδος και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λευκάδος, που φιλοξενούν πάνω από 70 ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στις ως άνω Δομές διενεργήθηκε σεμινάριο πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας από κοινωνικό λειτουργό του Ε.Ε.Σ.

Με την ολοκλήρωση των δράσεων, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός, και ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, παραχώρησαν Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπου παρουσίασαν τα αποτελέσματα της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε».

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός δήλωσε σχετικά: «O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλαίσιο της εθελοντικής αγαθοποιούς ανθρωπιστικής δυναμικής που έχει αναπτύξει συμπορεύεται με τον ΣΦΕΕ σε θέματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Η ανθρωπιστική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη συντονισμένη προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος να στηρίξουν την υγεία και την ψυχική ευημερία των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας, επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο Οργανισμών για δράσεις ανθρωπιστικής προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδεικνύει εμπράκτως τη δύναμη της συνεργασίας.»

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 2016, αποτελεί έμπρακτη έκφραση της δέσμευσής μας να στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η Λευκάδα είναι ο 16ος σταθμός της πρωτοβουλίας "προΣfΕΕρουμε", μέσω της οποίας έχουμε στηρίξει μέχρι σήμερα 26 Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη τη χώρα, προσφέροντας φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, αναλώσιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε περισσότερους από 2.000 ωφελούμενους, μεταξύ των οποίων παιδιά, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι και χρόνιοι πάσχοντες. Με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να διευρύνουμε το αποτύπωμα της πρωτοβουλίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερες δομές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα.»

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