Τα ελληνικά diners της Νέας Υόρκης του 1970 - Ιστορικές εικόνες από τον φακό της Kay Zakariasen

Ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό αρχείο φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες: Τον ρόλο των Ελλήνων μεταναστών στη δημιουργία και λειτουργία των εμβληματικών diners της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1970.

Η συλλογή Greek Diners, που φιλοξενείται σήμερα στο Τμήμα Ερευνητικών Χειρογράφων και Αρχείων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (New York Public Library Research Manuscripts and Archives Division), αποτελεί έργο της φωτογράφου και συντάκτριας περιοδικών Kay Zakariasen, η οποία γεννήθηκε το 1948 στη Νεμπράσκα και ζει στη Νέα Υόρκη.

Restaurant worker seated at booth, Symposium Restaurant Kay Zakariasen, The New York Public Library

Η Kay Zakariasen είναι Αμερικανίδα φωτογράφος και picture editor με έδρα τη Νέα Υόρκη. Γεννημένη το 1948 στη Νεμπράσκα, έγινε γνωστή για το φωτογραφικό της έργο που καταγράφει στιγμές της καθημερινής ζωής και κοινωνικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από τα πιο γνωστά πρότζεκτ της είναι η σειρά φωτογραφιών για τους Έλληνες ιδιοκτήτες και εργαζομένους σε diners της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1970. Το έργο της αποτελεί σημαντικό τεκμήριο για την ιστορία της ελληνικής διασποράς και διατηρείται σε αρχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.

Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός φωτογραφικού δοκιμίου που πραγματοποίησε η Zakariasen το 1976 για τους Έλληνες εργαζόμενους σε εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Το αρχείο περιλαμβάνει περίπου 400 έγχρωμες διαφάνειες, αρνητικά αντίγραφα, φωτοτυπίες, απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις και εκτεταμένο ερευνητικό υλικό που συγκεντρώθηκε για την υλοποίηση του πρότζεκτ.

Kafenio Outer Door, Retired Owners and Workers Kay Zakariasen, The New York Public Library

Οι άνθρωποι πίσω από τους πάγκους

Οι φωτογραφίες της Zakariasen καταγράφουν ιδιοκτήτες και εργαζόμενους ελληνικής καταγωγής, που έδωσαν ζωή σε αυτά τα αγαπημένα στέκια των γειτονιών της Νέας Υόρκης. Παράλληλα με το φωτογραφικό υλικό, η συλλογή περιλαμβάνει συνεντεύξεις που αποτυπώνουν τις προσωπικές ιστορίες των μεταναστών, τις διαδρομές τους από την Ελλάδα στις ΗΠΑ και την καθημερινότητα πίσω από τον πάγκο των diners.

Gus Kokis, Owner, Paradise Restaurant Kay Zakariasen, The New York Public Library

Κάθε φάκελος της συλλογής περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό αλλά και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες με ιδιοκτήτες ή εργαζόμενους, όπου καταγράφονται στοιχεία όπως το όνομα του συνεντευξιαζόμενου, ο τόπος καταγωγής του στην Ελλάδα, καθώς και το όνομα και η τοποθεσία του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν.

Group portrait in background, Retired Owners and Workers Kay Zakariasen, The New York Public Library

Η δομή της συλλογής

Το αρχείο είναι οργανωμένο σε πέντε βασικές ενότητες: Restaurants and Diners, Bakers, Street Vendors, Grocers και Research and Notes.

Η μεγαλύτερη ενότητα αφορά τα εστιατόρια και τα diners, όπου το υλικό είναι ταξινομημένο ανά επιχείρηση, σύμφωνα με τη δομή που είχε επιλέξει η ίδια η φωτογράφος. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει τις πρωτότυπες διαφάνειες, αρνητικά και φωτοτυπίες επιλεγμένων εικόνων, καθώς και τις σχετικές συνεντεύξεις. Παράλληλα, υπάρχει ξεχωριστός φάκελος με φωτογραφίες από τις προσόψεις καταστημάτων.

Storefront, Symposium Restaurant Kay Zakariasen, The New York Public Library

Οι ενότητες για αρτοποιούς, πλανόδιους πωλητές και μπακάληδες περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις, αν και επικεντρώνονται κυρίως σε ένα ή δύο καταστήματα η καθεμία.

Στα ερευνητικά αρχεία της Zakariasen περιλαμβάνονται ακόμη έγγραφα από έρευνα της οργάνωσης Hellenic-American Neighborhood Action Committee (HANAC), αλληλογραφία με τον διευθυντή της οργάνωσης, καθώς και προσωπικές σημειώσεις της φωτογράφου για το πρότζεκτ, τις λεζάντες των φωτογραφιών και τη δομή της συλλογής.

Storefront, Paradise Restaurant Kay Zakariasen, The New York Public Library

Ένα σημαντικό ντοκουμέντο για την ελληνική ομογένεια

Η συλλογή αποτελεί ένα πολύτιμο τεκμήριο για την ιστορία της ελληνικής παρουσίας στη Νέα Υόρκη, αποτυπώνοντας την καθημερινότητα, τις προσπάθειες και τις ιστορίες των μεταναστών που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της κουλτούρας των diners - ενός από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αστικής ζωής της πόλης.

Το υλικό της συλλογής είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω των ψηφιακών συλλογών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στην ιστορία της ελληνικής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

George Legakis, Dishwasher, Symposium Restaurant Kay Zakariasen, The New York Public Library

Group portrait at the register, Symposium Restaurant Kay Zakariasen, The New York Public Library

Group portrait of four workers, Symposium Restaurant Kay Zakariasen, The New York Public Library

Δείτε εδώ όλες τις εικόνες