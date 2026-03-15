Εφιαλτικές στιγμές έζησε ο μαθητής που περίμενε την κοπέλα του - Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια - Τρομάζουν οι αποκαλύψεις

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στα Ιωάννινα - «Ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο» έλεγε ο δράστης στο σχολείο
Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας επίθεσης που δέχθηκε ένας 16χρονος σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων, από ομάδα συνομηλίκων του. Το θύμα, που περίμενε την κοπέλα του κοντά στο σπίτι της, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπο με τρεις αγνώστους, οι οποίοι χωρίς καμία προειδοποίηση τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία με κλοτσιές και μπουνιές στο σώμα.

Η επίθεση κλιμακώθηκε με ένα σφοδρό χτύπημα στο μάτι, πιθανότατα από σιδερογροθιά, που προκάλεσε στον 16χρονο ρήξη δακρυικού σωληναρίου. Ο νεαρός, που χρειάστηκε να υποβληθεί σε 17 ράμματα και να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα για χειρουργείο, περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega τις εφιαλτικές στιγμές: «Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την στιγμή τι γινόταν».

Ξεσπά η μητέρα του θύματος

Σε αποκλειστικές εικόνες που μετέδωσε το MEGA, αποτυπώνεται η σοβαρότητα των τραυμάτων του παιδιού, με τη μητέρα του να ξεσπά για το περιστατικό: «Έλεγα ‘Παναγία μου, τι γίνεται’ και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 16χρονου άφησε για τον τρόπο δράσης των επιτιθέμενων, τονίζοντας πως το χτύπημα δεν ήταν τυχαίο: «Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε "έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο". Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι».

Στο «μικροσκόπιο» οι έρευνες – Ζητούν να βρεθεί ο ηθικός αυτουργός

Ο 16χρονος, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση και πριν από μερικούς μήνες από άλλο άτομο με αφορμή την ίδια κοπέλα, δηλώνει πως δεν γνώριζε τους δράστες της πρόσφατης επίθεσης. Οι γονείς του ζητούν επίμονα να αποκαλυφθεί ο ηθικός αυτουργός, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν και αυτό το περιστατικό υποκινήθηκε από την ίδια αφορμή.

Το θύμα παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας από τους δράστες, ο οποίος φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου», και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

