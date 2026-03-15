iGEM Πάτρας: Χρυσό στο Παρίσι για «έξυπνο» σύστημα που ανιχνεύει τη σήψη πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Η ομάδα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την έγκαιρη διάγνωση της σηψαιμίας

Ελένη Μητσάλη

iGEM Πάτρας: Χρυσό στο Παρίσι για «έξυπνο» σύστημα που ανιχνεύει τη σήψη πριν εμφανιστούν συμπτώματα
Μια ακόμη σπουδαία διεθνής διάκριση απέσπασε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών , iGEM Patras, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει σε 460 ομάδες από όλο τον κόσμο στον διεθνή διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM , έναν οργανισμό που ξεκίνησε από το Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Η ομάδα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την έγκαιρη διάγνωση της σηψαιμίας (σήψης), μία από τις πιο επικίνδυνες και υποτιμημένες ιατρικές καταστάσεις παγκοσμίως.

Το καινοτόμο σύστημα που μπορεί να σώσει ζωές

Συγκεκριμένα, η ομάδα εργάστηκε στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος συνεχούς παρακολούθησης βιοδεικτών.

Το σύστημα αυτό μπορεί να προειδοποιήσει έγκαιρα τους θεράποντες ιατρούς για την πιθανή εμφάνιση της νόσου, ακόμη και πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο για άμεση παρέμβαση και, τελικά, για τη σωτηρία ζωών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με χρυσό μετάλλιο για το σύνολο του έργου της, τόσο στο επιστημονικό όσο και στο κοινωνικό της σκέλος.

Πιερρακέα στο Newsbomb.gr: «Θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους»

Μέλος του iGEM Patras, η 21χρονη Ειρήνη Πιερρακέα μιλάει στο Newsbomb.gr και περιγράφει τη δουλειά της ομάδας: «Ουσιαστικά είμαστε μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, με τους υπεύθυνους καθηγητές τους κ. Λαγουμιτζή και κ. Πατρινό, με στόχο τη δημιουργία ενός βιολογικού συστήματος για την έξτρα διάγνωση της σήψης. Από τον διαγωνισμό πήραμε κι εμείς το ονόμαμά μας και βραβευτήκαμε για το σύνολο των δράσεων μας. Η ομάδα αποτελείται από 10 άτομα, και όλοι οι φοιτητές από τα τμήματα βιολογίας, φαρμακευτικής και μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φαρμακευτικής.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη βράβευση μας και νιώθουμε ότι ο κόπος μας απέδωσε. Χαιρόμαστε πολύ που μπορέσαμε να φτιάξουμε κάτι που θα βοηθήσει ανθρώπους εάν κυκλοφορήσει στην αγορά.

Η σήμανση είναι από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και υπάρχει ανεπαρκής ενημέρωση, διότι πάνω από 50 εκατομμύρια νοσούν με σήψη, με το 50% να είναι παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ 11 εκατομμύρια πεθαίνουν από αυτή τη νόσο κάθε χρόνο. Υπάρχει ανεπαρκής ενημέρωση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ιατρικό και επιστημονικό επίπεδο.

Εμείς αφοσιωθήκαμε στη διάγνωση και αναπτύχθηκε ένα βιολογικό σύστημα που θέλουμε μελλοντικά να εφαρμοστεί σε μια συσκευή. Είναι σαν ένα αυτοκόλλητο που θα κολλάει στο δέρμα και θα ανιχνεύει Βιοδείκτες.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη θα ειδοποιήσει έγκαιρα τους θεραπευμένους γιατρούς προκειμένου να εξετάσουν τον ασθενή περεταίρω και να δώσουν τη σωστή διάγνωση.

Η ομάδα που ήταν πέρυσι, συνεχίζουμε αυτοτελώς γιατί έχει αποχωρήσει από το πανεπιστήμιο και συνεχίζουμε μόνο να προχωράμε στο ερευνητικό έργο και έχει δημιουργηθεί νέα ομάδα στο πανεπιστήμιο, η οποία θα συμμετέχει φέτος στο παγκόσμιο. Βραβευτήκαμε στο Παρίσι στις 31 Οκτωβρίου του 2025».

Γιατί η έγκαιρη διάγνωση της σήψης είναι ζωτικής σημασίας

Η ιδέα του πρότζεκτ προέκυψε από την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση της σήψης, μια κατάσταση που αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως. Κάθε χρόνο περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι νοσούν και σχεδόν 11 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, με το 50% των περιστατικών να αφορά παιδιά κάτω των 5 ετών.

Παρά τη σοβαρότητά της, συχνά δεν υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, καθώς ο πραγματικός λόγος θανάτου αποδίδεται λανθασμένα στη λοίμωξη που προκάλεσε τη σήψη και όχι στη σήψη καθαυτή.

Επιπλέον, οι τωρινές μέθοδοι διάγνωσης είναι μη ειδικές και απαιτούμενες 1 έως 3 ημέρες για να δώσουν αποτελέσματα, ενώ κάθε ώρα καθυστέρησης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και κατά 10%.

