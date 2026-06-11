Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως ένα απλό λάθος, αποδείχθηκε μια εξαιρετικά τυχερή συγκυρία για έναν παίκτη λοταρίας στην Αγγλία.

Ο συνταξιούχος Allan Taylor από το Tupton αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και τελικά κέρδισε δύο φορές το βραβείο Millionaire Street της «People's Postcode Lottery», όταν ο δικός του ταχυδρομικός κώδικας αναδείχθηκε νικητής.

Η συγκεκριμένη λοταρία λειτουργεί με συνδρομή και ο ταχυδρομικός κώδικας κάθε συμμετέχοντα αποτελεί ουσιαστικά το «λαχείο» του. Καθημερινά απονέμονται βραβεία ύψους 1.000 λιρών (περίπου 1.338 δολάρια) για κάθε συμμετοχή σε 20 διαφορετικούς ταχυδρομικούς κώδικες, ενώ τα Σάββατα οι νικητές μοιράζονται έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών (περίπου 1,3 εκατ. δολάρια).

Ο Allan Taylor και η σύζυγός του / Πηγή: Postcode Lottery

«Αυτό ήταν το καλύτερο λάθος που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε ο Taylor όταν πληροφορήθηκε ότι είχε κερδίσει δύο φορές.

Σύμφωνα με τη λοταρία, ο ταχυδρομικός κώδικάς του, S42 6AE, επιλέχθηκε για να μοιραστεί το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου λιρών. Κάθε νικητήρια συμμετοχή αντιστοιχούσε σε 333.333 λίρες (περίπου 450.000 δολάρια).

Επειδή είχε αγοράσει δύο συμμετοχές, ο Taylor έλαβε δύο μερίδια του βραβείου και βρέθηκε να εισπράττει συνολικά 666.666 λίρες, δηλαδή περίπου 893.000 δολάρια.

Ο Allan Taylor και η σύζυγός του / Πηγή: Postcode Lottery

Το βράδυ πριν από την ανακοίνωση των νικητών, ο Allan Taylor αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι διοργανωτές της λοταρίας «μάλλον ξέχασαν την εξώπορτά μας», αφού είχε παρακολουθήσει μια τηλεοπτική διαφήμιση για το μεγάλο έπαθλο.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που απέδειξε πόσο λάθος έκανε.

Σύμφωνα με τη People's Postcode Lottery, ο τυχερός συνταξιούχος μοιράστηκε το τζακ ποτ με έναν γείτονά του, ο οποίος κατείχε επίσης μία νικητήρια συμμετοχή.

«Ποτέ δεν περιμένεις πραγματικά ότι θα κερδίσεις. Ειλικρινά, έχω μείνει άφωνος», δήλωσε ο Allan.

Ο Allan Taylor και η σύζυγός του / Πηγή: Postcode Lottery

Το απροσδόκητο χρηματικό έπαθλο ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του, Bev Taylor, είχαν αποφασίσει να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και να σχεδιάσουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Το ζευγάρι αποκάλυψε ότι τα χρήματα ίσως επιτρέψουν επιτέλους στην Bev να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής: ένα ταξίδι στην Αυστραλία.

«Πάντα ήθελα να πάω», είπε η Bev, εξηγώντας παράλληλα ότι ο σύζυγός της είχε θέσει έναν βασικό όρο πριν συμφωνήσει σε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.

«Δεν θα πήγαινε ποτέ αν δεν πετούσαμε business class», ανέφερε γελώντας.

«Η πτήση είναι υπερβολικά μεγάλη. Τουλάχιστον στη business class μπορείς να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς», συμπλήρωσε ο Allan.