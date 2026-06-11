Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

Το απροσδόκητο χρηματικό έπαθλο ήρθε για τον Allan Taylor και τη σύζυγό του λίγο καιρό μετά την απόφασή τους να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και να σχεδιάσουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους

Ανθή Κουρεντζή

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως ένα απλό λάθος, αποδείχθηκε μια εξαιρετικά τυχερή συγκυρία για έναν παίκτη λοταρίας στην Αγγλία.

Ο συνταξιούχος Allan Taylor από το Tupton αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και τελικά κέρδισε δύο φορές το βραβείο Millionaire Street της «People's Postcode Lottery», όταν ο δικός του ταχυδρομικός κώδικας αναδείχθηκε νικητής.

Η συγκεκριμένη λοταρία λειτουργεί με συνδρομή και ο ταχυδρομικός κώδικας κάθε συμμετέχοντα αποτελεί ουσιαστικά το «λαχείο» του. Καθημερινά απονέμονται βραβεία ύψους 1.000 λιρών (περίπου 1.338 δολάρια) για κάθε συμμετοχή σε 20 διαφορετικούς ταχυδρομικούς κώδικες, ενώ τα Σάββατα οι νικητές μοιράζονται έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών (περίπου 1,3 εκατ. δολάρια).

allan-taylor2-wife-bev-lottery-winner-060826-03401a1d1b2045b1890157fbff2a682d.webp

Ο Allan Taylor και η σύζυγός του / Πηγή: Postcode Lottery

«Αυτό ήταν το καλύτερο λάθος που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε ο Taylor όταν πληροφορήθηκε ότι είχε κερδίσει δύο φορές.

Σύμφωνα με τη λοταρία, ο ταχυδρομικός κώδικάς του, S42 6AE, επιλέχθηκε για να μοιραστεί το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου λιρών. Κάθε νικητήρια συμμετοχή αντιστοιχούσε σε 333.333 λίρες (περίπου 450.000 δολάρια).

Επειδή είχε αγοράσει δύο συμμετοχές, ο Taylor έλαβε δύο μερίδια του βραβείου και βρέθηκε να εισπράττει συνολικά 666.666 λίρες, δηλαδή περίπου 893.000 δολάρια.

allan-taylor4-wife-bev-lottery-winner-060826-8fdfff5c3bbb4fe3a28c6b93e43a000d.webp

Ο Allan Taylor και η σύζυγός του / Πηγή: Postcode Lottery

Το βράδυ πριν από την ανακοίνωση των νικητών, ο Allan Taylor αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι διοργανωτές της λοταρίας «μάλλον ξέχασαν την εξώπορτά μας», αφού είχε παρακολουθήσει μια τηλεοπτική διαφήμιση για το μεγάλο έπαθλο.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που απέδειξε πόσο λάθος έκανε.

Σύμφωνα με τη People's Postcode Lottery, ο τυχερός συνταξιούχος μοιράστηκε το τζακ ποτ με έναν γείτονά του, ο οποίος κατείχε επίσης μία νικητήρια συμμετοχή.

«Ποτέ δεν περιμένεις πραγματικά ότι θα κερδίσεις. Ειλικρινά, έχω μείνει άφωνος», δήλωσε ο Allan.

allan-taylor3-wife-bev-lottery-winner-060826-a53dbd363b5c4127901ccdb12ea57184.webp

Ο Allan Taylor και η σύζυγός του / Πηγή: Postcode Lottery

Το απροσδόκητο χρηματικό έπαθλο ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του, Bev Taylor, είχαν αποφασίσει να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και να σχεδιάσουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Το ζευγάρι αποκάλυψε ότι τα χρήματα ίσως επιτρέψουν επιτέλους στην Bev να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής: ένα ταξίδι στην Αυστραλία.

«Πάντα ήθελα να πάω», είπε η Bev, εξηγώντας παράλληλα ότι ο σύζυγός της είχε θέσει έναν βασικό όρο πριν συμφωνήσει σε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.

«Δεν θα πήγαινε ποτέ αν δεν πετούσαμε business class», ανέφερε γελώντας.

«Η πτήση είναι υπερβολικά μεγάλη. Τουλάχιστον στη business class μπορείς να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς», συμπλήρωσε ο Allan.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

21:42ANNOUNCEMENTS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

21:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Εκβίαζαν την οικογένειά μου στη Γάζα» ισχυρίζεται ο Παλαιστίνιος που προφυλακίστηκε για τρομοκρατία

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι: Επέστρεψε η γνωστή εικόνα στα πάρκινγκ – Συλλήψεις για την άγρα πελατών

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες - Εκλογές 2027

18:25LIFESTYLE

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μου είπε δεν πειράζει που περιμένω κορίτσι» - Η ενόχληση της τραγουδίστριας

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ