Ρεκόρ στις ΗΠΑ: Κέρδισε 980 εκατομμύρια δολάρια στη λοταρία Mega Millions!

Ένας τυχερός παίκτης στη Τζόρτζια των ΗΠΑ κέρδισε την Παρασκευή (14/11) το ποσό των 980 εκατομμυρίων δολαρίων στο «Mega Millions» – μία από τις πιο γνωστές λοταρίες στις ΗΠΑ – καταγράφοντας το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία της πολιτείας.

Ταυτόχρονα, ο νικητής «έσπασε» τον κύκλο των συνεχόμενων κληρώσεων χωρίς τζακπότ που είχε καταγραφεί στην πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Η Τζόρτζια καταγράφει έτσι τον 17ο νικητή «Mega Millions» της ιστορίας της και τον πρώτο μετά από οκτώ χρόνια, καθώς η τελευταία μεγάλη νίκη στην πολιτεία είχε σημειωθεί το 2016.

Ο τελευταίος παίκτης που είχε πετύχει όλους τους αριθμούς στο «Mega Millions» ήταν στις 27 Ιουνίου στη Βιρτζίνια, όταν ένας άνδρας κέρδισε 348 εκατ. δολάρια. Έκτοτε είχαν μεσολαβήσει 39 συνεχόμενες άγονες κληρώσεις μέχρι τη νέα μεγάλη επιτυχία. Σήμερα, η μεγάλη νίκη ήρθε λίγο μετά την «ιστορική» ανανέωση του παιχνιδιού τον Απρίλιο, η οποία αύξησε την τιμή του δελτίου από 2 σε 5 δολάρια, βελτίωσε τις πιθανότητες νίκης και ανέβασε το ελάχιστο jackpot στα 50 εκατ. δολάρια.

Δελτία του "Mega Millions", του λαχείου που μοίρασε τα 980 εκατ. δολάρια στον μεγάλο νικητή στη Γεωργία

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 1, 8, 11, 12, 57 και Mega Ball 7.

Το νικητήριο δελτίο πωλήθηκε σε άγνωστη τοποθεσία στην πόλη Νιούμαν, περίπου 65 χλμ. νοτιοδυτικά της Ατλάντα. Η αξία του λαχείου δεν βρίσκεται μόνο στο τεράστιο ποσό, αλλά και στην απίστευτη τύχη που απαιτείται για να το κερδίσεις, καθώς οι πιθανότητες να πετύχει κάποιος το μεγάλο έπαθλο στο νέο σύστημα υπολογίζονται σε μόλις 1 στις 290.472.336!

Το ποσό των 980 εκατ. δολαρίων αποτελεί το όγδοο μεγαλύτερο jackpot στην ιστορία του «Mega Millions» και ξεπερνά τα 810 εκατ. που είχαν δοθεί το 2024 σε πρατήριο στο Τέξας. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει είτε την εφάπαξ καταβολή των 452,2 εκατ. δολαρίων, είτε το πλήρες ποσό των 980 εκατ. δολαρίων σε ετήσιες δόσεις για 30 χρόνια.