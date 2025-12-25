Στα λευκά «ντύθηκαν» χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά χωριά - Βίντεο, φωτογραφίες

Και επισήμως «λευκά» Χριστούγεννα σε ορεινά χωριά και τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, όπως φαίνεται σε μαγευτικά βίντεο και φωτογραφίες από τους δρόμους να μας μεταφέρουν το γιορτινό κλίμα και τις πίστες να είναι έτοιμες να υποδεχθούν με πολύ και φρέσκο χιόνι τους χειμερινούς ταξιδιώτες.

Τα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού, Βασιλίτσας και Ανήλιου «ντύθηκαν» στα λευκά, ενώ και στα ορεινά χωριά τα Χριστούγεννα μπήκαν με χιόνια και μαγευτικές εικόνες.

Χιόνι έπεσε και στη Μηλιά Μετσόβου και στην Σαμαρίνα Γρεβενών, με τις στέγες των σπιτιών να γίνονται λευκές.

