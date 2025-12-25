Καιρός: Από τα «φθινοπωρινά» Χριστούγεννα στην «ψυχρή» Πρωτοχρονιά - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Με βελτιωμένο καιρό θα κυλήσει η Παρασκευή, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αφού έπειτα από το άστατο σκηνικό της Παραμονής και ανήμερα των Χριστουγέννων, τα φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται από αύριο.

Στις 28 με 29 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο – κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, επεσήμανε στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Καταλήγοντας, ο προγνώστης καιρού μίλησε για τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που κάνουν λόγο για «κατεβασιές ψυχρού αέρα» από τα βόρεια την Πρωτοχρονιά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι.

Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

