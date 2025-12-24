Νέος «ποταμός» στον Άλιμο παράσυρε αυτοκίνητο στο πέρασμά του - Βίντεο
Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Άλιμος είδε τους δρόμους του να χάνονται κάτω από τόνους νερού
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ισχυρή νεροποντή που «χτύπησε» το απόγευμα της Τετάρτης τα νότια προάστια της Αττικής, μετέτρεψε δρόμους του Αλίμου σε ορμητικούς χειμάρρους. Στην οδό Λυσικράτους και στην Καλαμακίου, τα νερά σχημάτισαν έναν νέο «ποταμό», παρασύροντας οχήματα, κάδους και κάθε τι που βρέθηκε στο διάβα τους.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται δραματική στιγμή, όπου τα ορμητικά νερά παρασύρουν ένα σταθμευμένο όχημα σε γκαραζόπορτα πολυκατοικίας, ενώ ο οδηγός άλλου οχήματος παρέμενε εγκλωβισμένος ενώ η στάθμη του νερού είχε φτάσει πάνω από τη μέση του αυτοκινήτου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55 ∙ NEWSBOMB
Αγρότες: Έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα
23:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στην Κηφισιά ψηφίζουν μελομακάρονο δαγκωτό!
22:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων
21:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι «ερυθρόλευκες» ευχές για Καλά Χριστούγεννα σε πολλές γλώσσες
17:42 ∙ WHAT THE FACT