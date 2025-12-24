Νέος «ποταμός» στον Άλιμο παράσυρε αυτοκίνητο στο πέρασμά του - Βίντεο

Η ισχυρή νεροποντή που «χτύπησε» το απόγευμα της Τετάρτης τα νότια προάστια της Αττικής, μετέτρεψε δρόμους του Αλίμου σε ορμητικούς χειμάρρους. Στην οδό Λυσικράτους και στην Καλαμακίου, τα νερά σχημάτισαν έναν νέο «ποταμό», παρασύροντας οχήματα, κάδους και κάθε τι που βρέθηκε στο διάβα τους.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται δραματική στιγμή, όπου τα ορμητικά νερά παρασύρουν ένα σταθμευμένο όχημα σε γκαραζόπορτα πολυκατοικίας, ενώ ο οδηγός άλλου οχήματος παρέμενε εγκλωβισμένος ενώ η στάθμη του νερού είχε φτάσει πάνω από τη μέση του αυτοκινήτου.

