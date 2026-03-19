Περσικός: Έκτακτη προσγείωση για F-35 - Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

Ένα αεροσκάφος F-35A/B Lightning II πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα, αφού χτυπήθηκε από πυρά που πιστεύεται ότι προήλθαν από ιρανικό πυραυλικό σύστημα εδάφους-αέρος, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα και μίλησαν στο CNN.

Εκτελούσε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν

Ο σμηναγός Tim Hawkins, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε ότι το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς τύπου stealth «εκτελούσε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε βάση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε πως ο πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε ο Hawkins. «Το περιστατικό αυτό βρίσκεται υπό έρευνα.»

Εφόσον επιβεβαιωθεί το περιστατικό, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν αεροσκάφη F-35 στη σύγκρουση·το κόστος κάθε αεροσκάφους ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

