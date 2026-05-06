Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με το npress.gr το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00 στην οδό Θέμιδος, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας χτύπησε την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών τη στιγμή του ατυχήματος.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργείο και φέρει λάμες στο πόδι, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την αρμόδια Τροχαία Σαλαμίνας, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

