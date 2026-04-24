Θεσσαλονίκη: Παράσυρση 19χρονου στην Πυλαία - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Ο 19χρονος παραλήφθηκε από σταθμό του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στο ρεύμα προς Πανόραμα.
Σύμφωνα με την την Αστυνομία, από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 19χρονος, ο οποίος παραλήφθηκε από σταθμό του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Οι πρώτες πληροφορίες από το ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι ο νεαρός τραυματίας έχει επαφή με το περιβάλλον και η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται σοβαρή.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
