Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας - Το είχε κρυμμένο στην ταράτσα του ο 20χρονος

Στην ταράτσα του σπιτιού του είχε κρύψει το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου ο 20χρονος νεαρός που σκότωσε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εντόπισαν καθ' υπόδειξη του νεαρού, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, το σημείο που είχε απορρίψει το μαχαίρι, το οποίο κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου Θ. Χαλυβόπουλου.

Όπως διαπιστώθηκε το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο, στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα. Ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ φέρεται να είπε: «Ζήτω συγνώμη από την οικογένεια του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

