Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό

Snapshot Ο 20χρονος ναύτης δολοφόνησε τον 27χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας του σε συμπλοκή που προκλήθηκε από προσωπικές διαφορές.

Η δολοφονία έγινε σε πάρκο στον Ασύρματο, όπου οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για να λύσουν τις διαφορές τους, παρουσία και ενός 18χρονου φίλου του δράστη.

Ο 20χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία και αναμένεται να μεταχθεί στο Ναυτοδικείο, ενώ συνελήφθησαν επίσης ο 18χρονος και οι δύο κοπέλες για υπόθαλψη.

Η έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, καθώς το σημείο δεν είχε κάμερες ασφαλείας.

Η δικογραφία θα χωριστεί λόγω της υπηρεσίας του 20χρονου στο Ναυτικό και οι διώξεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν σύντομα.

Προσωπικοί ήταν οι λόγοι πίσω από το στυγερό έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο καθώς δράστης της δολοφονίας του 27χρονου γιου του αξιωματικού της ΕΛΑΣ, ήταν ένας 20χρονος ναύτης, ενώ αιτία ήταν μια κοπέλα.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος είχε τέσσερα χρόνια σχέση με μια κοπέλα ωστόσο κάποια στιγμή χώρισαν. Η κοπέλα αυτή τα έφτιαξε με έναν δεύτερο άνδρα, με έναν 20χρονο. Ωστόσο, ο 27χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό και έστελνε μηνύματα στην κοπέλα να τα ξαναβρούν και ότι δεν μπορεί να την ξεπεράσει.

Εκείνη όμως δεν ανταποκρινόταν. Άρχισε έτσι μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον πρώην και στον νυν – στο 27χρονο δηλαδή θύμα και στον 20χρονο νυν της κοπέλας. Αποφασίζουν να λύσουν τις διαφορές τους και δίνουν ραντεβού στο πάρκο, στον Ασύρματο.

Εκεί αρχίζουν να συμπλέκονται. Ο δράστης μάλιστα είχε πάει στο σημείο μαζί με έναν φίλο του, έναν 18χρονο. Στο πλαίσιο αυτής της άγριας συμπλοκής που έγινε, ο 20χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος.

Ο 18χρονος με τον 20χρονο έφυγαν στη συνέχεια, συναντούν τις κοπέλες τους και πάνε και κάθονται σε ένα δωμάτιο και τα λένε. Η αστυνομία ωστόσο στο πλαίσιο της έρευνας άρχισε να βρίσκει τα ίχνη των δραστών. Ενημερώθηκε λοιπόν η οικογένεια του 20χρονου ότι καλό θα είναι να πάει να παραδοθεί για να μην έχει περισσότερα προβλήματα.

Έτσι εμφανίστηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συνοδεία του δικηγόρου του ο 20χρονος και παραδίδεται. Ο εισαγγελέας ζήτησε και διέταξε την σύλληψη και του 18χρονου φίλου αλλά και των δύο κοριτσιών. Στις 11.00 αναμένεται να μεταχθεί στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος καθώς είναι ναύτης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούνται για υπόθαλψη.

Δημογλίδου: «Φαίνεται ότι υπήρξε συμπλοκή μεταξύ θύματος και δράστη – Συνελήφθησαν 4 άτομα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το έγκλημα στο MEGA.

«Και ερχόμαστε πάλι να συζητήσουμε, με πόση ευκολία ένας νέος άνθρωπος, ένας εικοσάχρονος νεαρός, αφαίρεσε τη ζωή, πραγματικά χωρίς αιτία, χωρίς καμία αφορμή ουσιαστικά, ενός επίσης νέου ανθρώπου. Βέβαια, οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την αστυνομία είναι τέσσερις. Προκύπτει και η εμπλοκή με κάποιο τρόπο για το αδίκημα της υπόθαλψης ακόμη τριών ατόμων, από την έρευνα των αστυνομικών. Είναι δύσκολο το σημείο γιατί σίγουρα εσωτερικά το πάρκο δε διαθέτει κάμερες, οπότε οι αστυνομικοί προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω. Ουσιαστικά χρησιμοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό. Η ώρα αυτή είναι μια ώρα που κυκλοφορεί ο κόσμος. Υπήρχαν και κάποιες μαρτυρίες που είδαν σίγουρα άτομα. Δεν είδαν μόνο ένα άτομο, αλλά είδαν περισσότερα άτομα να φεύγουν από εκεί, από το πάρκο. Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια συμπλοκή μεταξύ του θύματος και του δράστη. Ουσιαστικά, προφανώς και το θύμα αντιστάθηκε στην επίθεση που δέχτηκε με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν πολύ γρήγορα», είπε αρχικά.

«Φαίνεται ότι συναντήθηκαν για να ξεκαθαριστεί ένα θέμα προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί και θέμα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι συναντήθηκαν και γι’ αυτό προφανώς και το 27χρονο θύμα όταν έφτασε εκεί δεν γνώριζε ότι υπήρχε και άλλο άτομο. Εκεί συνάντησε δύο άτομα. Οι γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν δεν βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Δεν είναι εύκολο να καταφέρεις θανατηφόρο τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο. Θα δούμε βέβαια τις διώξεις σήμερα που θα ασκηθούν. Θα χωριστεί άλλωστε η δικογραφία επειδή ο ένας υπηρετεί στο Ναυτικό», συνέχισε.

