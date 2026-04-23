Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

Snapshot Οι αστυνομικοί θεωρούν το κινητό του θύματος ως κρίσιμο στοιχείο για εξιχνίαση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου και ερευνάται η ανεύρεση του μαχαιριού που προκάλεσε τον θάνατο.

Το θύμα, 25 ετών, είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. πατέρας του θύματος αποχαιρέτησε τον γιο του με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, όπως διενέξεις, ληστεία ή οπαδικό επεισόδιο, για τα αίτια της δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Απαντήσεις για το τι συνέβη πριν τη δολοφονία του γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο αναζητούν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, απομακρύνεται το οπαδικό κίνητρο. Οι αστυνομικοί σε αυτή τη φάση των ερευνών επικεντρώνονται στο να βρουν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Για το λόγο αυτό θα ερευνήσουν εξονυχιστικά το πάρκο με τις έρευνες να επικεντρώνονται στους κάδους απορριμάτων που υπάρχουν μέσα και γύρω από αυτό.

Σημειώνεται ότι το θύμα έχει λευκό ποινικό μητρώο και ουδέποτε έχει απασχολήσει τις Αρχές ενώ δεν είχε ούτε κλήση για παράνομο παρκάρισμα.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που έχουν αναλάβει την υπόθεση, θεωρούν ως σημείο-κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης το κινητό του θύματος το οποίο αναμένεται να «ανοίξουν» τις επόμενες ώρες.

Το κινητό θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, όπου οι ειδικοί θα το ξεκλειδώσουν για να αναλύσουν το περιεχόμενό του καθώς κανείς από την οικογένεια του δεν γνωρίζει τον κωδικό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα το μοιραίο βράδυ δεν είχε κάποιο ραντεβού με κάποιον παρά μόνο είχε μιλήσει με φίλο του να βρεθούν για καφέ γύρω τις 9 το βράδυ.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου

Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Χαλυβόπουλος, πατέρας του θύματος, νωρίτερα σήμερα με μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτισε τον γιο του ο οποίος έπεσε νεκρός στην πλατεία Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου, καλές θάλασσες ψυχή μου» έγραψε στην φωτογραφία πλάι στον γιο του ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. που η μοίρα τον ανάγκασε να δει τον γιο του νεκρό στην πλατεία όπου μεγάλωσε κι έπαιζε με τους φίλους του.

Ο Γιώργος Χαλυβόπουλος έμαθε υπηρεσιακά ότι υπήρξε συμβάν στην περιοχή κοντά στο σπίτι του, και έσπευσε να δει τι είχε συμβεί. Ωστόσο, η μοίρα του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι, καθώς όταν έφτασε, αντίκρισε τον γιο του να κείτεται νεκρός στην πλατεία Ασυρμάτου στο Μπραχάμι, μην γνωρίζοντας την ταυτότητα του θύματος.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και η σύζυγός του, μητέρα του θανόντος, η οποία δεν άντεξε στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου και κατέρρευσε.

