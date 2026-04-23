Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου

Snapshot Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Χαλυβόπουλος αποχαιρέτησε συγκινητικά τον γιο του που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 25χρονος γιος του Χαλυβόπουλου δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανό μαχαίρι.

Ο θάνατος συνέβη στην πλατεία Ασυρμάτου στο Μπραχάμι, κοντά στο σπίτι του θύματος.

Η σύζυγος και μητέρα του θανόντος κατέρρευσε μετά την ανακοίνωση του τραγικού γεγονότος.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων διενέξεις, απόπειρα ληστείας και οπαδικά επεισόδια. Snapshot powered by AI

Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Χαλυβόπουλος, αποχαιρέτησε τον γιο του, ο οποίος έπεσε νεκρός στην πλατεία Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου, καλές θάλασσες ψυχή μου» έγραψε στην φωτογραφία πλάι στον γιο του ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. που η μοίρα τον ανάγκασε να δει τον γιο του νεκρό στην πλατεία όπου μεγάλωσε κι έπαιζε με τους φίλους του.

Ο Γιώργος Χαλυβόπουλος έμαθε υπηρεσιακά ότι υπήρξε συμβάν στην περιοχή κοντά στο σπίτι του, και έσπευσε να δει τι είχε συμβεί. Ωστόσο, η μοίρα του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι, καθώς όταν έφτασε, αντίκρισε τον γιο του να κείτεται νεκρός στην πλατεία Ασυρμάτου στο Μπραχάμι, μην γνωρίζοντας την ταυτότητα του θύματος.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και η σύζυγός του, μητέρα του θανόντος, η οποία δεν άντεξε στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου και κατέρρευσε.

Ο 25χρονος έπεσε νεκρός από χτύπημα που δέχθηκε στον θώρακα, από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι, το οποίο του προκάλεσε θανάσιμο τραυματισμό.

Οι Αρχές ερευνούν τα σενάρια και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο νεκρός είχε διενέξεις με κάποια άτομα, αν επρόκειτο για απόπειρα ληστείας, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρξε οπαδικό επεισόδιο.

