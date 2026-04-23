Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, εκεί όπου δολοφονήθηκε ένας 25χρονος νεαρός με μαχαιριά στην καρδιά. Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία έφτασε στο σημείο η μητέρα του, η οποία κατέρρευσε.

Η άγρια δολοφονία έλαβε χώρα νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (22/4) με τον ιατροδικαστή που έσπευσε στον τόπο του εγκλήματος να διαπιστώνει στη σορό του νεαρού ένα χτύπημα στην καρδιά.

Την ίδια στιγμή οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, και συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον του νεκρού, αλλά κι από μάρτυρες και κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο μέχρι κι αυτή την ώρα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν ενδελεχώς τον χώρο.

«Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά»

Αυτόπτης μάρτυρας και γνωστός της οικογένειας του θύματος δήλωσε ότι προηγήθηκε τσακωμός και το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ όπως είπε καθημερινά υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή.

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε γείτονας που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές είναι αυτό του καυγά με οπαδικό κίνητρο, δίχως όμως κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί. Άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι να επρόκειτο για ληστεία που εξελίχθηκε σε ανθρωποκτονία, ενώ οι αξιωματικοί προσπαθούν να διακριβώσουν αν υπάρχει σύνδεση με την ιδιότητα του πατέρα του νεκρού, καθώς είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ.

Πριν από μερικούς μήνες, σε ένα ψητοπωλείο το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πάρκο είχε σημειωθεί ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: «Το πάρκο είναι προς ανάπλαση δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας»

Στο σημείο μετέβη κι ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, που επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος βρέθηκε με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για τραγικό περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στον χώρο. Όπως είπε το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο εδώ και πολύ καιρό καθώς είναι προς ανάπλαση.

«Οι κάτοικοι έχουν δίκιο για το θέμα των καμερών, καθώς πρόκειται για περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας. Περιπολεί μια ομάδα ΔΙΑΣ αλλά ο χώρος είναι συνολικής έκτασης 72 στρεμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμαλάκης.

