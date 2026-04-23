Άγιος Δημήτριος: Οπαδικά ή χρηματικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου

Αναστάτωση και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία νεαρού άνδρα, μόλις 25 ετών, στην Πλατεία Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό με τραύμα στην καρδιά, αποτέλεσμα επίθεσης με μαχαίρι, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για έντονη λογομαχία που προηγήθηκε, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει αν επρόκειτο για τυχαίο καβγά ή κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Το γεγονός ότι η επίθεση έγινε σε σημείο χωρίς κάμερες δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην έρευνα και ενισχύει τα σενάρια περί προσχεδιασμένης ενέργειας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πίσω από τη δολοφονία του γιου του συναδέλφου τους να κρύβονται κίνητρα είτε οπαδικά είτε χρηματικά.

Ο δράστης μαχαίρωσε τον 25χρονο και στη συνέχεια τον μετέφερε στο σημείο που βρέθηκε, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Μάλιστα υπήρχαν κηλίδες αίματος στο χώμα αποκαλύπτοντας ότι το θύμα και περπάτησε λίγα μέτρα πριν ξεψυχήσει.

Ο γιος του αστυνομικού βρέθηκε πολύ κοντά σε ψητοπωλείο που είχε απασχολήσει για πυροβολισμούς.