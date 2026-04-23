Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

«Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι», φέρεται να του είπε πριν τη συμπλοκή

Κατερίνα Ρίστα

  • Τέσσερις συλλήψεις έχουν γίνει για τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου της Αστυνομίας στον Άγιο Δημήτριο.
  • Ο βασικός ύποπτος είναι 20χρονος, νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας και δύο κοπέλες
  • Το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.
  • Ο πατέρας του θύματος, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Χαλυβόπουλος, αποχαιρέτισε δημόσια τον γιο του με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τέσσερις είναι πλέον οι συλλήψεις για την υπόθεση της δολοφονίας του γιου του ταξίαρχου της Αστυνομίας μετά το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο.

Πρόκειται για τον 20χρονο, που φέρεται να είναι ο δράστης, τον 18χρονο φίλο του, την κοπέλα του 20χρονου, που κατά τα φαινόμενα υπήρξε το μήλον της έριδος για τη συμπλοκή και την κοπέλα του 18χρονου.

Αρχικά συνελήφθη ο 20χρονος Έλληνας για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της Αστυνομίας μετά το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης είναι ο νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος. «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι», φέρεται να του είπε πριν τη συμπλοκή. Αστυνομικοί με πολιτικά τον περίμεναν έξω από το σπίτι του.

Στο επεισόδιο ήταν παρών κι ο 18χρονος φίλος του δράστη, ο οποίος νωρίτερα βρέθηκε και εκείνος στη ΓΑΔΑ για κατάθεση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο μέσω του τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητη.

Σημειώνεται ότι το θύμα έχει λευκό ποινικό μητρώο και ουδέποτε έχει απασχολήσει τις Αρχές ενώ δεν είχε ούτε κλήση για παράνομο παρκάρισμα.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου

Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Χαλυβόπουλος, πατέρας του θύματος, νωρίτερα σήμερα με μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτισε τον γιο του ο οποίος έπεσε νεκρός στην πλατεία Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου, καλές θάλασσες ψυχή μου» έγραψε στην φωτογραφία πλάι στον γιο του ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. που η μοίρα τον ανάγκασε να δει τον γιο του νεκρό στην πλατεία όπου μεγάλωσε κι έπαιζε με τους φίλους του.

1776937624628-541994294-agios-dimitrios-pateras-gios.jpg

Ο Γιώργος Χαλυβόπουλος έμαθε υπηρεσιακά ότι υπήρξε συμβάν στην περιοχή κοντά στο σπίτι του, και έσπευσε να δει τι είχε συμβεί. Ωστόσο, η μοίρα του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι, καθώς όταν έφτασε, μην γνωρίζοντας την ταυτότητα του θύματος και αντίκρισε τον γιο του να κείτεται νεκρός στην πλατεία Ασυρμάτου στο Μπραχάμι.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και η σύζυγός του, μητέρα του θανόντος, η οποία δεν άντεξε στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου και κατέρρευσε.

