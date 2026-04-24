Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Δείτε τη λίστα

Νέες παραλίες ενσωματώθηκαν στη λίστα των «Απάτητων Παραλιών», ανεβάζοντας τον αριθμό από 238 σε 251.

Η κυβέρνηση με την νέα ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/02.04.2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)» (Β’ 2364), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/68831/1806 (Β΄3734)», τροποποίησαν τη λίστα προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας.

Την απόφαση υπέγραψαν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Με την ανωτέρω τροποποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες. Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

