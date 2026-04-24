Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Δείτε τη λίστα

Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέες παραλίες ενσωματώθηκαν στη λίστα των «Απάτητων Παραλιών», ανεβάζοντας τον αριθμό από 238 σε 251.

Η κυβέρνηση με την νέα ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/02.04.2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)» (Β’ 2364), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/68831/1806 (Β΄3734)», τροποποίησαν τη λίστα προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας.

Την απόφαση υπέγραψαν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Με την ανωτέρω τροποποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες. Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με όλες της 251 απάτητες παραλίες

Διαβάστε επίσης

12:06ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοβέσι οδοστρωτήρας

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς αλλάζει τις διακοπές μας ο πόλεμος στο Ιράν -Τα 3 σενάρια για το καλοκαίρι στην Ευρώπη, από το καλύτερο στο χειρότερο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βρέθηκε χειροβομβίδα δίπλα στην Πολυτεχνειούπολη

12:03WHAT THE FACT

Το 99% των ανθρώπων εξαφανίστηκε πριν 900.000 χρόνια – Πώς επέζησαν μόνο 1.000

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

11:59ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν σοκαριστικό, είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια» - Τι λένε οι υπάλληλοι που έσωσαν τον άστεγο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων – Ο CcCoV-KY43 μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

11:48LIFESTYLE

MasterChef αποχώρηση: Κλάματα και μία απρόσμενη πρόταση «πάγωσε» τους κριτές

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από την Αθήνα στην κορυφή: Η εταιρεία που διακρίθηκε για υπηρεσίες cloud σε Κεντρική και Αν. Ευρώπη

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σόι», «Άγιος Έρωτας» και «MasterChef» φέρνουν νούμερα στη βραδινή ζώνη

11:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες

11:30ΥΓΕΙΑ

Πράσινο φως για πρώτη στο είδος της γονιδιακή θεραπεία για κληρονομική κώφωση

11:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Συνεχίζονται οι επιθέσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ παρά την παράταση της εκεχειρίας - Τιμωρία όσων δεν βοήθησαν στις επιθέσεις στο Ιράν θέλει ο Τραμπ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές στη Microsoft και τη Μeta: Aνακοινώνουν χιλιάδες απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι: Βγήκαν κατσούνες και μαχαίρι για τα βοσκοτόπια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας - Το είχε κρυμμένο στην ταράτσα του ο 20χρονος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

10:39WHAT THE FACT

Για 20 χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτά τα μικροσκοπικά απολιθώματα ήταν μίνι δεινόσαυροι - Έκαναν όμως εντελώς λάθος.

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Τα παραπλανητικά μηνύματα του αυτόχειρα δράστη στον αδελφό της Ελευθερίας

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ