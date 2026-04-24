Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι της μητέρας του με όπλο

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον ο 55χρονος, που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι της μητέρας του στον Νέο Κόσμο και είχε όπλο στην κατοχή του.

Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Σουλιωτών 22 και Μπακνανά στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Μια 81χρονη γυναίκα είπε στις Αρχές ότι ο 55χρονος είναι γιος της, ότι είναι χρήστης ναρκωτικών κι ότι είναι χρήστης ουσιών. Η ίδια ενημέρωσε την Αστυνομία για την ύπαρξη όπλου μέσα στο σπίτι.

Ο άνδρας παρέμεινε για ώρες μέσα στο σπίτι, ενώ στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, έχοντας εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο.

Ύστερα από ώρες, ο 55χρονος παραδόθηκε στις Αρχές και το συμβάν έληξε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.