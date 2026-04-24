Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος με όπλο σπίτι του ο 55χρονος που χτύπησε την μητέρα του

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης για περιστατικό ενδοοικογενιακής βίας σε κατοικία στη συμβολή των οδών Σουλιωτών 22 και Μπακνανά στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Μια γυναίκα, 81 ετών, είπε στην αστυνομία ότι ο 55χρονος γιος της την χτύπησε και ότι είναι χρήστης ουσιών. Επίσης ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει όπλο.

Ο άνδρας παραμένει μέσα στο σπίτι, ενώ δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος δεν απειλεί αλλά δεν συνεργάζεται. Εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με έναν μώλωπα στο μάτι.