Ηράκλειο: Συνέχεια των μεταναστευτικών ροών- Σε χώρο προσωρινής παραμονής ακόμη 56 άτομα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο συνολικά 56 άτομα, που βρίσκονται σε χώρο προσωρινής παραμονής.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν χθες το βράδυ από φορτηγό πλοίο, να επιβαίνουν σε λέμβο που βρισκόταν περίπου 31 ναυτικά μίλια, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Αφού έγινε η περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και αμέσως μετά στο Ηράκλειο.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: Τι σημαίνει σήμερα να είσαι αριστερός
09:04 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 12χρονος ληστής στην Πάτρα – Απείλησε με μαχαίρι πεζό
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
20:42 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
09:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα
08:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ