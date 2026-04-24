Δολοφονία Κρήτη: Τα παραπλανητικά μηνύματα του αυτόχειρα δράστη στον αδελφό της Ελευθερίας

Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που βρέθηκε νεκρή τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η γυναίκα βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της που ήταν κρυμμένο σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, στη θέση Βότυρος. Η σορός εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη με χαλί, ενώ έφερε θανατηφόρο τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Όπως εικάζουν οι αστυνομικοί ο 40χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει. Είχε φτάσει πρώτος στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, ανάμεσα στις Δαφνές και τους Αθανάτους, που είχε καλέσει την πρώην σύντροφό του να βρεθούν. Στο σημείο εκείνο φέρεται να εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Ο δράστης έφτασε στο σημείο με τη μηχανή του, οπλισμένος. H 43χρονη έφτασε με το αυτοκίνητο της και πριν καν προλάβει να βγει από αυτό, την πλησίασε και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό της.

Τα παραπλανητικά μηνύματα του που έστελνε ο αυτόχειρας δράστης στον αδερφό του θύματος

Στο μεταξύ οργή προκαλεί η στάση του δράστη ενώ όλοι έψαχναν να βρουν την 43χρονη Ελευθερία. Ο 40χρονος έπαιζε θέατρο και προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τόσο τις Αρχές όσο και τους συγγενείς του θύματος καθώς έστελνε μηνύματα στον αδελφό της κοπέλας.

Ο 40χρονος έστελνε μηνύματα στον αδελφό της Ελευθερίας από τα ξημερώματα της Δευτέρας για να τον ρωτήσει τι ακριβώς έγινε, αν την έχουν βρει μήπως έχει πάει σε κανένα μοναστήρι γιατί λέγανε να πάνε σε ένα μοναστήρι στο Ρέθυμνο μαζί.

Δείτε παρακάτω τα παραπλανητικά μηνύματα του δολοφόνου στον αδελφό της Ελευθερίας:

40χρονος: Είδα την κλήση. Μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης: Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμη πουθενά.

40χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει; Πού θα πάει;

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα. Πουθενά. Κανένα. Φίλε, άστα τα. Έχουμε τρελαθεί.

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο ότι πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει, αλλά τίποτα.

Και συνεχίζει ο 40χρονος: «Ούτε εγώ, αλλά σταματήσαμε να μιλάμε. Δεν το αντέχαμε. Ελπίζω να είναι καλά, μόνο καλά και απλά να ήθελε το χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο λίγο τραβηγμένο, να μην ενημερώσει. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό».

Ο Μαρίνος Ανδρεαδάκης όπως φαίνεται έστελνε μηνύματα και σε άλλα μέλη της οικογένειας. Η ξαδέλφη του θύματος όταν έμαθε ότι αναζητούσαν την Ελευθερία τον πήρε τηλέφωνο να μάθει περισσότερα. Εκείνος βέβαια είπε ότι εκείνη την ώρα «δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί είμαι στο τμήμα και δίνω κατάθεση. Θα σε πάρω μετά».

Ωστόσο δεν την κάλεσε ποτέ πίσω. Τότε ήταν που άρχισαν να υποψιάζονται κάτι.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για τη δολοφονία στο Mega:

«Ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός προσήλθε πρώτος. Η γυναίκα αυτή εξαφανίστηκε την Κυριακή. Δηλώθηκε η εξαφάνιση της τα ξημερώματα της Κυριακής και ο πρώτος άνθρωπος που προσήλθε επειδή ακριβώς η οικογένεια ανέφερε ότι ήταν ο τελευταίος σύντροφος της γυναίκας, χωρίς βέβαια να έχουν κάτι συγκεκριμένο να καταγγείλουν. Απλώς αναφέρθηκε αυτό. Ο άνθρωπος αυτός βλέπετε ότι προσπαθούσε να δημιουργήσει άλλοθι. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να τον ενοχοποιεί. Δεν είχε βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό που ώστε να συνδέσουν με τη δική του παρουσία στο σημείο. Αναφορικά με τις αμυχές στο πρόσωπό του οι αστυνομικοί το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να φτάσουν σπίτι του και να πραγματοποιήσουν έρευνα όπου βρήκαν και τη μηχανή και διαπίστωσαν ότι είχε εμπλακεί σε ατύχημα που όντως είχε εμπλακεί προφανώς πάνω στην αγωνία του να αποχωρήσει από το σημείο της δολοφονίας. Το όπλο της δολοφονίας δεν έχει βρεθεί. Έχει χρησιμοποιηθεί ένα 9αρι πιθανόν πιστόλι με το διαμέτρημα που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Τον κάλυκα που βρέθηκε μέσα. Αυτός σκοτώθηκε με ένα κυνηγετικό όπλο. Χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός οπλισμός. Και δεν έχει βρεθεί το κινητό της γυναίκας. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησε το κινητό της κοπέλας για να στείλει μηνύματα στην οικογένεια. Δεν υπήρχε καταγγελία από την γυναίκα για τον 40χρονο», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα η κηδεία της Ελευθερίας

Η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη θα πραγματοποηθεί σήμερα το μεσημέρι.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα συγκεντρωθούν να πουν το τελευταίο αντίο στην 43χρονη μητέρα, που χάθηκε τόσο άδικα από το χέρι του πρώην συντρόφου της, στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Δαφνών, με τη σορό να βρίσκεται στην εκκλησία μία ώρα νωρίτερα.

