Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

Παρόλα αυτά, το αυτοκίνητο που ήταν το σώμα της Ελευθερίας κόλλησε σε βραχώδη σημείο με αποτέλεσμα ο δράστης να μην τα καταφέρει

  • Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε απομονωμένη περιοχή της Αγ Βαρβάρας, μετά από πολυήμερες έρευνες.
  • Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, βασικός ύποπτος, καταγράφηκε σε κάμερα να περιφέρεται νευρικά και να καλεί ταξί λίγα λεπτά μετά το φονικό.
  • Ο δράστης φέρεται να προσπάθησε να πετάξει το πτώμα σε ρέμα αλλά κόλλησε το αυτοκίνητο σε δύσβατο σημείο.
  • Το κινητό τηλέφωνο της Ελευθερίας και το όπλο του εγκλήματος δεν έχουν εντοπιστεί, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα.
  • Η κηδεία της Ελευθερίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
Νεότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της και βασικός ύποπτος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε καφετέρια κατά μήκος της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών. Στο σχετικό υλικό φαίνεται να περιφέρεται νευρικά, περπατώντας συνεχώς μπρος–πίσω, ενώ περίμενε ταξί που είχε καλέσει για να επιστρέψει στο σπίτι του, λίγα μόλις λεπτά μετά το φονικό.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε έπειτα από πολυήμερες έρευνες, νεκρή μέσα στο όχημά της, το οποίο βρέθηκε σε απομονωμένη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση εντοπισμού λόγω της πυκνής βλάστησης και του ανάγλυφου της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τηλεόραση του STAR, ο αδελφός της Ελευθερίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο 40χρονος με χαιρέτησε με το ίδιο χέρι που σκότωσε την αδελφή μου».

Μάρτυρας που μίλησε στην τηλεόραση του STAR περιέγραψε σοκαριστικές εικόνες από το σημείο: «Η γυναίκα ήταν πεσμένη ανάμεσα στα πίσω καθίσματα με τα μπροστινά, στα πατάκια δηλαδή. Είχε αδιέξοδο το συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε, 5 μέτρα πριν το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα, βρέθηκε κάτω σε έναν σταθερό βράχο. Είχε διάφορες εμμονές μαζί της».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης να είχε σκοπό να πετάξει το θύμα σε ρέμα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Παράλληλα, γυναίκα που συνάντησε τον κατηγορούμενο σε βενζινάδικο ανέφερε:
«Ήρθε το μεσημέρι της Κυριακής και μου είπε θέλω ένα ταξί γιατί με έχει αφήσει το αυτοκίνητό μου».

Την ίδια ώρα, κρίσιμα στοιχεία παραμένουν άφαντα. Το κινητό τηλέφωνο της Ελευθερίας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχει αποκρυφθεί. Η κεραία που συνδέθηκε τελευταία φορά με τη συσκευή δεν καλύπτει τη χαράδρα όπου βρέθηκε η σορός, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την έρευνα.

Επιπλέον, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην έχει εντοπιστεί ακόμη ούτε το όπλο του εγκλήματος, ένα 9άρι πιστόλι.

Η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 40χρονου λίγο μετά την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν τα βιντεοληπτικά δεδομένα. Κάμερες κατέγραψαν τον 40χρονο να κινείται πεζός, να επιβιβάζεται σε ταξί και αργότερα να μετακινείται με άλλο όχημα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, γεγονός που βοήθησε τις αρχές να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με το patris.gr, αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο έγινε σε σημείο κοντά στην εθνική οδό, ενώ θεωρείται πιθανό το έγκλημα να διαπράχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής, πιθανόν ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Aρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΕΥ ΖΗΝ

Μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα; Τσεκάρετε τους παραθυρεοειδείς αδένες σας

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στο Λασίθι - Λέκκας: «Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα την κατάσταση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου «μαμούθ» 4 δισ. και επενδύσεις 24 δισ.– Το σχέδιο έως το 2030

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H πρόταση Τσίπρα για την «πατριωτική εισφορά» - Πώς θα έπειθε τους 20 «μεγάλους» να πληρώσουν

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πώς μπορεί να γίνει η απομακρυσμένη αποναρκοθέτηση με drones

07:09ΜΑΝΤΕΙΟ

Ελλάς Γαλλία συμμαχία και στην αμυντική καινοτομία, τι δεν απάντησε η Κόβεσι, Αλέξης για ανάπτυξη

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Κοινός τόπος με Κοβέσι, αιχμές σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη – «Καμία σκιά» για Σκέρτσο και βουλευτές ΝΔ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

06:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος με όπλο σπίτι του ο 55χρονος που χτύπησε την μητέρα του

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Απριλίου

06:52LIFESTYLE

Eurovision: «Φουντώνουν» οι αντιδράσεις - Οι επιστολές, τα «καρφιά» και η Ισπανία ρίχνει «μαύρο»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (24/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Μπαρτσελόνα: Συμπληρώνεται το παζλ των playoffs, μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το μυστηριώδες USB που έστειλε η Μάξουελ στη Μελάνια μετά τη συνέντευξη Τύπου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

06:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιωτικός κατηγορείται ότι κέρδισε 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

06:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος με όπλο σπίτι του ο 55χρονος που χτύπησε την μητέρα του

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

06:52LIFESTYLE

Eurovision: «Φουντώνουν» οι αντιδράσεις - Οι επιστολές, τα «καρφιά» και η Ισπανία ρίχνει «μαύρο»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

06:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία με 65χρονο – Πήγε στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Μπαρτσελόνα: Συμπληρώνεται το παζλ των playoffs, μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ