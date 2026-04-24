Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

Η κηδεία της Ελευθερίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Νεότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της και βασικός ύποπτος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε καφετέρια κατά μήκος της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών. Στο σχετικό υλικό φαίνεται να περιφέρεται νευρικά, περπατώντας συνεχώς μπρος–πίσω, ενώ περίμενε ταξί που είχε καλέσει για να επιστρέψει στο σπίτι του, λίγα μόλις λεπτά μετά το φονικό.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε έπειτα από πολυήμερες έρευνες, νεκρή μέσα στο όχημά της, το οποίο βρέθηκε σε απομονωμένη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση εντοπισμού λόγω της πυκνής βλάστησης και του ανάγλυφου της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τηλεόραση του STAR, ο αδελφός της Ελευθερίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο 40χρονος με χαιρέτησε με το ίδιο χέρι που σκότωσε την αδελφή μου».

Μάρτυρας που μίλησε στην τηλεόραση του STAR περιέγραψε σοκαριστικές εικόνες από το σημείο: «Η γυναίκα ήταν πεσμένη ανάμεσα στα πίσω καθίσματα με τα μπροστινά, στα πατάκια δηλαδή. Είχε αδιέξοδο το συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε, 5 μέτρα πριν το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα, βρέθηκε κάτω σε έναν σταθερό βράχο. Είχε διάφορες εμμονές μαζί της».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης να είχε σκοπό να πετάξει το θύμα σε ρέμα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Παράλληλα, γυναίκα που συνάντησε τον κατηγορούμενο σε βενζινάδικο ανέφερε:

«Ήρθε το μεσημέρι της Κυριακής και μου είπε θέλω ένα ταξί γιατί με έχει αφήσει το αυτοκίνητό μου».

Την ίδια ώρα, κρίσιμα στοιχεία παραμένουν άφαντα. Το κινητό τηλέφωνο της Ελευθερίας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχει αποκρυφθεί. Η κεραία που συνδέθηκε τελευταία φορά με τη συσκευή δεν καλύπτει τη χαράδρα όπου βρέθηκε η σορός, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την έρευνα.

Επιπλέον, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην έχει εντοπιστεί ακόμη ούτε το όπλο του εγκλήματος, ένα 9άρι πιστόλι.

Η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 40χρονου λίγο μετά την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν τα βιντεοληπτικά δεδομένα. Κάμερες κατέγραψαν τον 40χρονο να κινείται πεζός, να επιβιβάζεται σε ταξί και αργότερα να μετακινείται με άλλο όχημα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, γεγονός που βοήθησε τις αρχές να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με το patris.gr, αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο έγινε σε σημείο κοντά στην εθνική οδό, ενώ θεωρείται πιθανό το έγκλημα να διαπράχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής, πιθανόν ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Aρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος.

