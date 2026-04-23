Ελευθερία Γιακουμάκη: Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης από τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον πρώην σύντροφό της και την αυτοκτονία του μετά την πράξη του.

Ελευθερία Γιακουμάκη: Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media
  • Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε δολοφονημένη στην Κρήτη μετά εξαφάνισή της, προκαλώντας θλίψη σε όλη τη χώρα.
  • Η Ελευθερία είχε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα το τραγούδι «Τακούνια για καρφιά» της Ιουλίας Καραπατάκη, που αναφέρεται σε θέματα καταπίεσης και κοινωνικών ανισοτήτων.
  • Το τραγούδι αναδεικνύει ζητήματα όπως η καταπίεση των γυναικών, τα κοινωνικά στερεότυπα και την ανάγκη για ελευθερία και αυτοδιάθεση.
  • Η ανάρτηση της Ελευθερίας έχει προκαλέσει συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το περιεχόμενό της με τα μετέπειτα γεγονότα ή να υποδηλώνουν κάποιο κρυφό μήνυμα.
Η τραγική υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία εντοπίστηκε δολοφονημένη από τον πρώην σύντροφό της στην Κρήτη μετά την εξαφάνισή της, έχει προκαλέσει θλίψη τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

Στο προσκήνιο ήρθε και μια παλαιότερη ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, η ίδια είχε δημοσιεύσει το τραγούδι «Τακούνια για καρφιά» της Ιουλίας Καραπατάκη, με τη λεζάντα «Κάποια Κυριακή...» και συνοδευτικό emoji μια σπασμένη κόκκινη καρδιά.

Το τραγούδι, σε στίχους του Ορέστη Ντάντου, ανήκει σε ένα έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο αναφέρεται στις γυναίκες, τις ανισότητες και τις πιέσεις που υφίστανται. Μέσα από τους στίχους του αναδεικνύονται ζητήματα όπως η καταπίεση, τα κοινωνικά στερεότυπα και η ανάγκη για ελευθερία και αυτοδιάθεση.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση της 43χρονης έχει προκαλέσει συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με ορισμένους να επιχειρούν να της αποδώσουν διαφορετικές ερμηνείες. Ωστόσο, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να συνδέει την ανάρτηση με τα γεγονότα που ακολούθησαν ή να υποδηλώνει κάποιο «κρυφό μήνυμα». Αντιθέτως, μπορεί να είναι μία απλή καλλιτεχνική επιλογή.

