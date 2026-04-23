Κρήτη: Την Παρασκευή στον Δαφνέ Ηρακλείου η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Φίλη της Ελευθερίας προχώρησε σε συγκινητική ανάρτηση στα social media, αναφέροντας την ειρωνεία ότι η φωτογραφία της τραβήχτηκε ακριβώς ένα χρόνο πριν τη δολοφονία της.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου θα παιχθεί η τελευταία λέξη του δράματος για την οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία δολοφονήθηκε άνανδρα από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την εκτέλεσε εν ψυχρώ με μια σφαίρα στο κεφάλι μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η 43χρονη, άφησε πίσω της τρία παιδιά, τα δύο εκ των οποίων που είναι και μεγαλύτερα, συμμετείχαν στις έρευνες για την αγνοούμενη μέχρι πρότινος μητέρα τους και δυστυχώς βρέθηκαν στον τόπο, όπου εντοπίστηκε δολοφονημένη ειδεχθώς η μητέρα τους από τον μετέπειτα αυτόχειρα Μαρίνο Ανδρεαδάκη.

Η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη θα τελεστεί αύριο Παρασκευή (24/4) στο χωριό της, τον Δαφνέ στο Ηράκλειο στη μία το μεσημέρι. Η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου από τις 12:00 το μεσημέρι.

«Καλό ταξίδι στο φως»

Μία από τις φίλες της Ελευθερίας Γιακουμάκη, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, θέλοντας να πει με αυτόν τον τρόπο «αντίο» και «καλό ταξίδι στο φως».

Η τραγική ειρωνεία είναι πως η φωτογραφία της 43χρονης που ανέβασε, τραβήχτηκε στις 19 Απριλίου 2025, δηλαδή ακριβώς έναν χρόνο πριν ο πρώην σύντροφός της, την πυροβολήσει θανάσιμα.

«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στην φωτογραφία που η ίδια έχεις στο προφίλ σου, ειρωνεία... είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με την μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως» έγραψε.

