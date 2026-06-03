Νίκησαν και αποθέωσαν με κλάματα τον Κιμ οι παίκτριες ποδοσφαιρικών ομάδων της Βόρειας Κορέας
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, συνεχάρη την Εθνική Ομάδα U-17 για τον τίτλο του Κυπέλλου Ασίας και τη Ναεγκοχιάνγκ, για τον τίτλο του Champions League Ασίας Γυναικών
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Μοίρασε συγχαρητήρια ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, στις παίκτριες ποδοσφαιρικών ομάδων για τις σημαντικές επιτυχίες τους.
Η Εθνική Ομάδα U-17 κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Ασίας και η Ναεγκοχιάνγκ, τον τίτλο του ασιατικού Champions League γυναικών, που διεξήχθη στη Νότια Κορέα.
Από τα πιο αξιοσημείωτα ωστόσο στιγμιότυπα ήταν η αντίδραση των παικτριών, όταν είδαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον υποδέχθηκαν χοροπηδώντας από τη χαρά τους, ξεσπώντας σε κλάματα από τη συγκίνηση.
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