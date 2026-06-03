Νίκησαν και αποθέωσαν με κλάματα τον Κιμ οι παίκτριες ποδοσφαιρικών ομάδων της Βόρειας Κορέας

Μοίρασε συγχαρητήρια ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, στις παίκτριες ποδοσφαιρικών ομάδων για τις σημαντικές επιτυχίες τους.

Η Εθνική Ομάδα U-17 κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Ασίας και η Ναεγκοχιάνγκ, τον τίτλο του ασιατικού Champions League γυναικών, που διεξήχθη στη Νότια Κορέα.

Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, asistió a felicitar a la Selección Sub-17 por el título de la Copa Asiática y al Naegohyang Women's, por el título de la Champions League Asiática.



Así fue su llegada al evento. ⚽️??



?️: @futbolrpdc pic.twitter.com/fphDJvOSI1 — Mundo Pelota (@mundopelotanet) June 2, 2026

Από τα πιο αξιοσημείωτα ωστόσο στιγμιότυπα ήταν η αντίδραση των παικτριών, όταν είδαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον υποδέχθηκαν χοροπηδώντας από τη χαρά τους, ξεσπώντας σε κλάματα από τη συγκίνηση.