Ανησυχία στις ΗΠΑ για θανατηφόρο σαρκοφάγο παράσιτο, που μολύνει ανθρώπους και ζώα

Snapshot Ένα θανατηφόρο παράσιτο, η μύγα του Νέου Κόσμου, βρέθηκε μόλις 31 μίλια νότια των ΗΠΑ, στην Κοαχουίλα του Μεξικού.

Έχουν καταγραφεί σχεδόν 2.000 ανθρώπινες μολύνσεις και 171.000 μολύνσεις ζώων από το παράσιτο.

Οι προνύμφες του παρασίτου τρέφονται με τη σάρκα ζώων και ανθρώπων, προκαλώντας σοβαρές πληγές που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο αν δεν θεραπευτούν.

Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει την εισαγωγή βοοειδών από το Μεξικό για πάνω από ένα χρόνο, προσπαθώντας να αποτρέψουν την εξάπλωση του παρασίτου.

Η παρουσία της μύγας στο Τέξας θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικές ζημιές έως 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω επιδημίας στα βοοειδή. Snapshot powered by AI

Ένα θανατηφόρο παράσιτο ικανό να μολύνει ανθρώπους και ζώα βρέθηκε μόλις 30 μίλια νότια των ΗΠΑ.

Έχουν αναφερθεί σχεδόν 2.000 περιπτώσεις ανθρώπων που μολύνθηκαν από το παράσιτο και 171.000 ζώα.

Η μύγα του Νέου Κόσμου ανακαλύφθηκε στην Κοαχουίλα του Μεξικού, μόλις 31 μίλια από τα σύνορα των ΗΠΑ στο Τέξας, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Here's today's updated map from USDA of confirmed New World Screwworm sightings, reflecting the infected goat 25 miles from the Texas border.



USDA Sec. @BrookeLRollins has pushed back on claims made that the NWS was within 1 mile, and said a response is ready if that happens. pic.twitter.com/69KPI6QUYM — Jonathan Richie (@JRichieTX) June 2, 2026

Αυτή η ανίχνευση, είναι η πλησιέστερη που έχει βρεθεί στα σύνορα των ΗΠΑ από τότε που ξεκίνησε το τελευταίο ξέσπασμα στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική.

Αυτό το ξέσπασμα συνεχίζεται για περισσότερο από έναν χρόνο και έχει αναφερθεί 1.960 περιπτώσεις ανθρώπινης μόλυνσης και άλλες 171.000 αναφορές μόλυνσης ζώων.

Οι θηλυκές μύγες του Νέου Κόσμου θα γεννήσουν τα αυγά τους στις ανοιχτές πληγές οποιουδήποτε θερμόαιμου ζώου, οι οποίες στη συνέχεια εκκολάπτονται και τρέφονται με τη σάρκα του ξενιστή τους.

Οι προνύμφες θα φάνε και θα επεκτείνουν την πληγή και βαθύτερα στο σώμα ενός ξενιστή, σκοτώνοντάς τον τελικά εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία.

Οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει την εισαγωγή βοοειδών από το Μεξικό για περισσότερο από έναν χρόνο σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την είσοδο στις ΗΠΑ.

Το Τέξας είναι η μεγαλύτερη πολιτεία παραγωγής βοοειδών στην Αμερική και η παρουσία της μύγας εκεί θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις.

Ένα ξέσπασμα μεταξύ των βοοειδών θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ έως και 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομικές ζημιές, με βάση το κόστος μιας επιδημίας στο Τέξας το 1976 που επηρέασε περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια βοοειδή.

Ενώ η μετάδοση των παρασίτων στον άνθρωπο είναι σπάνια, το πρώτο κρούσμα προσβολής επιβεβαιώθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Το CDC έχει συμβουλεύσει τους Αμερικανούς που ζουν κοντά σε ζώα να προσέχουν για συμπτώματα όπως να βλέπουν ή να αισθάνονται «σκουλήκια (προνύμφες) μέσα ή πάνω σε μια πληγή ή άλλη περιοχή του σώματός σας».