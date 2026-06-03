Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Παζάρτσικ του Καχραμανμαράς, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, επικαλούμενα την αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε δώδεκα λεπτά μετά τη μία, και είχε εστιακό βάθος 12,46 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές