Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος δολοφόνος της Ελευθερίας

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη άφησε σημείωμα αυτοκτονίας πριν σκοτώσει την ίδια και βάλει τέλος στη ζωή του σε ξωκκλήσι κοντά στον τόπο του εγκλήματος.
  • Η Ελευθερία δολοφονήθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου είχε συναντηθεί με τον 40χρονο κατόπιν πρόσκλησής του.
  • Ο δράστης προσπάθησε να κρύψει το όχημα και το πτώμα της Ελευθερίας πριν τραυματιστεί σε ατύχημα με μηχανάκι και τελικά αυτοκτονήσει την επόμενη ημέρα.
  • Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του πτώματος της Ελευθερίας σε ρεματιά, ενώ η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και την προσωπική ζωή του θύματος.
  • Η υπόθεση άφησε τέσσερα ορφανά παιδιά και προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και διάλυση σε δύο οικογένειες, με τους συγγενείς να εκφράζουν σοκ και θλίψη.
Μια πληροφορία που δείχνει πως ο 40χρονος δολοφόνος της Ελευθερίας Γιακουμάκη και μετέπειτα αυτόχειρας, Μαρίνος Ανδρεαδάκης, είχε πάρει την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας προς την υπάρχουσα σχέση του, στο οποίο ανέφερε πως είχε αποφασίσει να βάλεις τέλος στη ζωή του όπως και έκανε λίγο αργότερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στο σημείο όπου βρισκόταν με την άτυχη Ελευθερία και όπου την εκτέλεσε.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν στο σημείωμα που βρέθηκε αναφέρει πως ήταν εκείνος ο οποίος δολοφόνησε την 43χρονη Ελευθερία, ωστόσο από τη στιγμή που ο 40χρονος βρέθηκε νεκρός όλοι υποψιάστηκαν το χειρότερο σενάριο για την άτυχη μητέρα τριών παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν ο 40χρονος είχε κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίας.

Από την δολοφονία στην αυτοκτονία - Το αιματοβαμμένο χρονικό που διέλυσε 2 οικογένειες

Η 43χρονη Ελευθερία έφυγε το πρωί της Κυριακής από το σπίτι της αλλά δεν γύρισε ποτέ. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που δεν τήρησε την υπόσχεση που έδωσε στα παιδιά της. Όπως πιθανολογείται ο πρώην σύντροφός της με κάποιο πρόσχημα είχε ζητήσει να συναντηθούν, σύμφωνα με το Cretalive.gr.

Η Ελευθερία μπορεί να τον χώρισε, όπως έχει ειπωθεί, όμως δεν τον φοβόταν. Το πρώην ζευγάρι συναντήθηκαν στο εκκλησάκι του Άγιο Παντελεήμονα, όπου στο παρελθόν είχαν βρεθεί αρκετές φορές. Η εκκλησία αυτή έμελλε να ήταν το σημείο που ο 40χρονος σκότωσε εν ψυχρώ την Ελευθερία ενώ ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένα ξωκκλήσι που βρίσκεται εκεί κοντά.

Κατά την εκδοχή της Αστυνομίας όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο 40χρονος Μαρίνος Ανδρεαδάκης, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει. Η αστυνομία εικάζει ότι πλησίασε το παράθυρο του οδηγού του οχήματος της Ελευθερίας και την εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι. Υπάρχει διαμπερές τραύμα, ενώ ένας κάλυκας βρέθηκε στο πορτ-παγκάζ. Σημειώνεται ότι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δεν αποκλείουν να πυροβόλησε και δεύτερη φορά και να προκάλεσε «τυφλό» τραύμα, όμως αυτό θα φανεί από την ιατροδικαστική διερεύνηση του περιστατικού που θα καταδείξει και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η άτυχη μητέρα δολοφονήθηκε.

Κυριακή: Η ημέρα που εκτέλεσε την Ελευθερία

Ο 40χρονος σκότωσε την Ελευθερία, έκρυψε κάπου πρόχειρα το αυτοκίνητό της και έφυγε από το σημείο με το μηχανάκι του. Το σχέδιο ήταν να επιστρέψει στο σπίτι του, στις Μαλάδες, να πάρει το δικό του αυτοκίνητο, να γυρίσει στον τόπο του εγκλήματος και να εξαφανίσει το λευκό Honda μαζί με το πτώμα. Στην ταραχή του, όμως, πέφτει με το μηχανάκι και τραυματίζεται με εκδορές. Έτσι αναγκάζεται να περπατήσει μέχρι την καφετέρια οπότε ζητά να του καλέσουν ταξί και την οδική βοήθεια. Το σκέλος αυτό, κατά την ΕΛ.ΑΣ, ήταν αληθές. Πιθανολογείται ότι ο 40χρονος δεν έφερε κινητό μαζί του για να μην τον «προδώσει» λόγω στίγματος.

Λίγο πριν τις 12 επιβιβάζεται στο ταξί και τον πηγαίνει προς Μαλάδες. Επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του, και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, γύρω στη 1 παρά. Παρκάρει το δικό του αυτοκίνητο και κάθεται στη θέση του οδηγού στο λευκό Honda. Με την Ελευθερία νεκρή στο πίσω κάθισμα, κατευθύνεται στην Ηρακλείου-Μοιρών, προς Αγία Βαρβάρα.

Ο δολοφόνος, οδηγεί το αυτοκίνητο στο βάθος μιας ρεματιάς, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και φεύγει με τα πόδια. Φθάνει μέχρι το βενζινάδικο στην εθνική οδό, παίρνει ταξί, επιστρέφει για 2η φορά στον τόπο του εγκλήματος, γύρω στις 2 το μεσημέρι, παίρνει το αυτοκίνητο του και φεύγει, πιθανότατα μαζί με το κινητό του θύματος. Όλες αυτές οι ενέργειες αφορούν την Κυριακή της εξαφάνισης.

Δευτέρα: Στο «κάδρο» η προσωπική της ζωή και ο πρώην σύντροφος

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, μεταμεσονύκτιες ώρες της Δευτέρας επισκέπτοντια το σπίτι του 40χρονου πρώην συντρόφου. Η Ελευθερία του είχε ζητήσει προ διμήνου να διακόψουν τη σχέση τους μετά από περίπου ένα χρόνο. Ο ίδιος περιγράφεται ως κτητικός και ζηλότυπος. Γίνεται έρευνα, δίνει κατάθεση και αποδίδει τις εκδορές στο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης και του αυτοκινήτου της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για την Ελευθερία έχει σημάνει missing alert, η οικογένεια της επιμένει ότι η Ρίτσα δεν θα έφευγε ποτέ από το σπίτι χωρίς να επικοινωνήσει με τα τρία της παιδιά, τα οποία λάτρευε.

Τρίτη: Η αυτοκτονία που «γονάτισε» την οικογένεια της Ελευθερίας

Το μεσημέρι της Τρίτης «σκάει» σαν βόμβα η είδηση ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφος εντοπίζεται νεκρός στο ξωκκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Αυτοκτονεί με μία κοντόκαννη καραμπίνα. Πολύ γρήγορα στον τόπο καταφθάνουν συγγενείς και φίλοι. Λέγεται ότι ο αδερφός του τον αναζητούσε και μάλιστα νωρίτερα είχε περάσει από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα, πιστεύοντας ότι ήταν εκεί για συμπληρωματική κατάθεση. Η αυτοκτονία του Μαρίνου «παγώνει» και την οικογένεια της Ελευθερίας που αρχίζει να φοβάται ακόμα περισσότερο ότι της έχει κάνει κακό.

Στην κατάθεση που δίνει ο αδερφός του, στην Ασφάλεια Ηρακλείου, αποσυνδέει την περίπτωση της εξαφάνισης με την αυτοχειρία του 40χρονου, ενώ αποκαλύπτει ότι σε προγενέστερο χρόνο του είχε παραδώσει έναν φάκελο με γράμματα δικά του, στα οποία κατέγραφε σκέψεις, καταστάσεις και αναφερόταν στο παιδί του, το οποίο υπεραγαπούσε, στην 43χρονη αλλά και στο τι θα συμβεί αν αυτός δώσει τέλος στη ζωή του. Αποκαλύπτεται, επίσης, ότι ο 40χρονος είχε εκφράσει και στο παρελθόν την πρόθεση του να αυτοκτονήσει.

Τετάρτη: Την πυροβόλησε στο κεφάλι, η Ελευθερία εντοπίζεται σε μία ρεματιά

Οι έρευνες των Αρχών, συγγενών, συγχωριανών και εθελοντών συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση, μετά την αυτοκτονία του 40χρονου. Εκπαιδευμένα σκυλιά «χτενίζουν» την περιοχή των Αθανάτων αλλά και την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Εντοπίζεται μία άδεια θήκη πιστολιού.

Και ενώ -όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Ευαγγελίας Καρεκλάκη- μεγάλο μέρος των ερευνών είχε επικεντρωθεί στην περιοχή των Αθανάτων, εν τέλει η απάντηση ήρθε από μία άλλη περιοχή όπου πέταξε μεσημβρινές ώρες το drone της Αστυνομίας. Τα βίντεο που έδειχναν τον 40χρονο να κινείται με τα πόδια προς βενζινάδικο, στην Ηρακλείου-Μοιρών, περίπου στο ύψος της διασταύρωσης του Άγιου Θωμά, επέβαλε αλλαγή κατεύθυνσης στο πεδίο των ερευνών. Το λευκό Honda εντοπίζεται στο βάθος μιας ποταμίδας. Σημείο που δεν προσεγγίζει κάποιος εκτός και αν είχε κάποια περιουσία εκεί.

Μέσα κείτονταν νεκρή, στο πίσω κάθισμα, η αδικοχαμένη Ελευθερία. Ήταν γερμένη και καλύπτονταν από την κουκούλα του μπουφάν της. Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία. Ο χώρος αποκλείστηκε. Μέσα σε λίγο χρόνο εκεί έσπευσαν οι γιοι και ο αδερφός της, συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί. Έτρεχαν να μάθουν τι είχε συμβεί μέσα από χωράφια, με τους αστυνομικούς να είναι ακροβολισμένοι, αποτρέποντας κάθε προσέγγιση του σημείου.

Ένα θρίλερ με αιματοβαμμένη κατάληξη, δύο νεκρούς, τέσσερα παιδιά ορφανά και δύο οικογένειες συντετριμμένες. Η Ελευθερία έφυγε για λίγο και δεν επέστρεψε ποτέ στα παιδιά της. Έτσι αποφάσισε ο άνδρας που την εκτέλεσε επειδή δεν μπορούσε να την έχει δική του. Της στέρησε τη ζωή, την στέρησε από τα παιδιά της και την οικογένεια της,

Ο 40χρονος διέλυσε όμως και την δική του οικογένεια καθώς άφησε ορφανή την κορούλα του και καταρράκωσε τα αδέρφια του. «Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο μας τον αδερφό. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή την στιγμή. Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων. Δεν μας έδωσε κάποιο σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Κατέστρεψε δύο οικογένειες…».

