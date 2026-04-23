Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες» λένε τα 3 αδέλφια του δράστη

Τα τρία αδέλφια του 40χρονου δράστη της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη δήλωσαν ότι είχαν καμία ένδειξη για τις προθέσεις του.

Εκφράζουν βαθιά λύπη και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας.

Αναγνωρίζουν ότι η πράξη του αδερφού τους κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Τονίζουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το παιδί του δράστη μετά την τραγωδία.

Περιγράφουν το σοκ και την αδυναμία τους να πιστέψουν τις αποκαλύψεις για τον αδερφό τους.

Τα τρία αδέλφια του 40χρονου αυτόχειρα και δράστη της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη σε δήλωσή τους διευκρίνισαν ότι δεν είχαν την παραμικρή ένδειξη για τα όσα σχεδίαζε ο αδερφός τους και πως ποτέ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα κατέληγε σε τέτοια πράξη.

Πλέον βρίσκονται μπροστά σε μια διπλή τραγωδία, καθώς θρηνούν τον χαμό του αδερφού τους και ταυτόχρονα έρχονται αντιμέτωποι με τη συντριπτική αποκάλυψη ότι εκείνος ευθύνεται για την εξαφάνιση και τη δολοφονία της άτυχης μητέρας.

Λίγο πριν από την κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα, το μεσημέρι της Πέμπτης, εξέδωσαν γραπτή δήλωση με την οποία περιέγραψαν το σοκ τους μπροστά στις αποκαλύψεις. Ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας και τόνισαν ότι σκοπός τους είναι να σταθούν δίπλα στο παιδί του αδελφού τους.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των τριών αδερφών του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, προς το Cretalive.gr έχει ως εξής:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή».

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, η 43χρονη βρισκόταν στη θέση του οδηγού όταν ο δράστης την πυροβόλησε. Στη συνέχεια, όμως, ο εκτελεστής φαίνεται ότι μετέφερε τη σορό στο πίσω κάθισμα, επιχειρώντας πιθανότατα να παραπλανήσει τις Αρχές.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν και έμαθαν τα δυσάρεστα νέα, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, με τα παιδιά, τον αδελφό της και άλλους συγγενείς να «ξεσπούν» σε κλάματα. Ο θρήνος και η απόγνωση ήταν ζωγραφισμένα στο πρόσωπό τους.

Ο 40χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την γυναίκα, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν ούτε κουβέντα.

Ο δολοφόνος πλησίασε την Ελευθερία από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε, πυροβολώντας τη στο κεφάλι. Το κορμί της έγειρε προς τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η σορός της γυναίκας, λόγω του ανώμαλου εδάφους στην περιοχή, μεταφέρθηκε σε καρότσα αγροτικού, μέχρι τον κεντρικό δρόμου όπου την παρέλαβε η νεκροφόρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2021, για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε σε τυχαίο έλεγχο ένα όπλο τύπου στυλό.

