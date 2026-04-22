Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

Snapshot Ο 43χρονος φαίνεται να ζήτησε βοήθεια σε καφενείο και να μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο την ώρα του συμβάντος.

Μάρτυρας οδηγός ταξί ανέφερε ότι ο άνδρας είχε εμφανή τραύματα με φρέσκο αίμα στο χέρι χωρίς να δώσει πειστική εξήγηση.

Ο 43χρονος επέστρεψε στο σημείο του περιστατικού μετά τη μετακίνησή του με ταξί, ενώ κάμερες κατέγραψαν το όχημα της 43χρονης να κινείται προς το Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του οχήματος για να διαπιστώσουν αν η Ελευθερία ήταν ζωντανή και ποιος ευθύνεται για το συμβάν.

Καρέ-καρέ εξετάζουν οι Αρχές το υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τις κινήσεις του 43χρονου, πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μετά το περιστατικό που ο ίδιος είχε παρουσιάσει ως τροχαίο στην Κρήτη.

Στα βίντεο, ο άνδρας διακρίνεται να κινείται πεζός στην άκρη του δρόμου, έχοντας κατεύθυνση προς καφενείο της περιοχής, όπου φέρεται να ζήτησε βοήθεια για να καλέσει ταξί. Παράλληλα, φαίνεται να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το περιεχόμενο των επικοινωνιών του εκείνη τη χρονική περίοδο.

Σημαντική μαρτυρία προέρχεται από την οδηγό ταξί που τον μετέφερε, η οποία ανέφερε πως παρατήρησε εμφανή τραύματα στο χέρι του, με φρέσκο αίμα, χωρίς ωστόσο εκείνος να δώσει σαφή εξήγηση ή να αναφέρει κάποιο ατύχημα με μηχανάκι, όπως είχε υποστηρίξει αργότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ερευνητές, ο 43χρονος, αφού δήλωσε το υποτιθέμενο τροχαίο και μετακινήθηκε με ταξί, φαίνεται να επέστρεψε στο ίδιο σημείο όπου είχε καταγραφεί νωρίτερα. Λίγο αργότερα, κάμερες καταγράφουν το όχημα της 43χρονης να κινείται σε δρόμο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο.

Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη, σε χωράφι στη διάρκεια εκτεταμένων ερευνών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Eurokinissi

Οι αστυνομικοί επικεντρώνονται πλέον στην ταυτοποίηση του οδηγού του οχήματος εκείνη τη στιγμή, επιχειρώντας να διαπιστώσουν αν η Ελευθερία βρισκόταν ακόμη εν ζωή ή αν ο δράστης είχε ήδη προχωρήσει στη δολοφονία και οδηγούσε το αυτοκίνητό της.

Συγγενείς της έφτασαν στο σημείο και, συντετριμμένοι, αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγωδία. Η σορός της βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, σκεπασμένη, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο δεν εντοπίστηκε στον χώρο, ενισχύοντας το σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ αναμένονταν οι αρμόδιες Aρχές για την αυτοψία.

