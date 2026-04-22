Ηράκλειο: Την Πέμπτη η κηδεία του πρώην συντρόφου της 43χρονης Ελευθερίας
Η κηδεία θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στο χωριό καταγωγής του αυτόχειρα, όπου και βρέθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα
Αύριο Πέμπτη (23/04) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 43χρονου αυτόχειρα, πρώην συντρόφου της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (22/04) νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο, στο χωριό καταγωγής του.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας.
Ο 43χρονος είχε βρεθεί νεκρός χθες το απόγευμα σε ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκεπτόταν παλαιότερα μαζί με την 43χρονη όταν διατηρούσαν σχέση.
