Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

Στην …σκιά της αυτοκτονίας του 40χρονου πρώην συντρόφου της συνεχίζονται, με μεγάλη προσοχή, οι έρευνες για την αγνοούμενη μητέρα, Ελευθερία Γιακουμάκη, από τις Δαφνές Ηρακλείου.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η υπόθεση της αυτοκτονίας συνδέεται με την εξαφάνιση της 43χρονης και ποιος ήταν ο λόγος που ο 40χρονος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, έφθασε στο σημείο να δώσει τέλος στη ζωή του εν μέσω της μεγάλης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της Ρίτσας.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο 40χρονος εξετάστηκε από τους αστυνομικούς και θα έδινε και συμπληρωματική κατάθεση λόγω της σχέσης που διατηρούσε μέχρι και πριν δύο μήνες με την 43χρονη.

Πληροφορίες, ωστόσο, του Cretalive.gr, αναφέρουν ότι ο 40χρονος είχε …ιστορικό καθώς στο παρελθόν φέρεται σύμφωνα με αστυνομικές να είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας ή να είχε εκφράσει στους οικείους του την πρόθεση του να το κάνει. Στον αδερφό του, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, φέρεται να έχει αφήσει σε προγενέστερο χρόνο της αυτοκτονίας κάποιες σημειώσεις σαν ημερολόγιο. Σε αυτές τις σελίδες που παραπέμπουν σε γράμματα, καταγράφει τις σκέψεις του άλλα και πτυχές της ζωής του. Φέρεται να αναφέρεται και στην 43χρονη μητέρα με την οποία άλλωστε είχαν δεσμό για περίπου έναν χρόνο, όπως επίσης και στο ανήλικο παιδί του.

Όλα αυτά εντείνουν το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας που παραμένει άφαντη από την Κυριακή. Όμως, και το αυτοκίνητο της είναι σαν να έχει ανοίξει η γη και το κατάπιε.

Σήμερα αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ «χτενίζουν» με την συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων και drones την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων. Έχει αποσαφηνιστεί από την αστυνομική έρευνα, με βάση το υλικό από κάμερες ασφαλείας ότι το αυτοκίνητο της 43χρονης δεν συνέχισε την πορεία του προς Ηράκλειο. Άρα ό,τι έγινε, έγινε -εκτιμάται- στην περιοχή των Αθανάτων.

Πηγή: Neakriti.gr