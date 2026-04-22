Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

Στην …σκιά της αυτοκτονίας του 40χρονου πρώην συντρόφου της συνεχίζονται, με μεγάλη προσοχή, οι έρευνες για την αγνοούμενη μητέρα, Ελευθερία Γιακουμάκη, από τις Δαφνές Ηρακλείου.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η υπόθεση της αυτοκτονίας συνδέεται με την εξαφάνιση της 43χρονης και ποιος ήταν ο λόγος που ο 40χρονος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, έφθασε στο σημείο να δώσει τέλος στη ζωή του εν μέσω της μεγάλης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της Ρίτσας.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο 40χρονος εξετάστηκε από τους αστυνομικούς και θα έδινε και συμπληρωματική κατάθεση λόγω της σχέσης που διατηρούσε μέχρι και πριν δύο μήνες με την 43χρονη.

Πληροφορίες, ωστόσο, του Cretalive.gr, αναφέρουν ότι ο 40χρονος είχε …ιστορικό καθώς στο παρελθόν φέρεται σύμφωνα με αστυνομικές να είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας ή να είχε εκφράσει στους οικείους του την πρόθεση του να το κάνει. Στον αδερφό του, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, φέρεται να έχει αφήσει σε προγενέστερο χρόνο της αυτοκτονίας κάποιες σημειώσεις σαν ημερολόγιο. Σε αυτές τις σελίδες που παραπέμπουν σε γράμματα, καταγράφει τις σκέψεις του άλλα και πτυχές της ζωής του. Φέρεται να αναφέρεται και στην 43χρονη μητέρα με την οποία άλλωστε είχαν δεσμό για περίπου έναν χρόνο, όπως επίσης και στο ανήλικο παιδί του.

Όλα αυτά εντείνουν το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας που παραμένει άφαντη από την Κυριακή. Όμως, και το αυτοκίνητο της είναι σαν να έχει ανοίξει η γη και το κατάπιε.

Σήμερα αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ «χτενίζουν» με την συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων και drones την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων. Έχει αποσαφηνιστεί από την αστυνομική έρευνα, με βάση το υλικό από κάμερες ασφαλείας ότι το αυτοκίνητο της 43χρονης δεν συνέχισε την πορεία του προς Ηράκλειο. Άρα ό,τι έγινε, έγινε -εκτιμάται- στην περιοχή των Αθανάτων.

Πηγή: Neakriti.gr

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τρίχες Κατσαρές»: Πώς θα βρεθείτε στην πρεμιέρα της πιο διασκεδαστικής περιπέτειας της άνοιξης

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Με κινητά τηλέφωνα επιχειρεί η ΕΛ.ΑΣ. - Έληξε η σύμβαση με τον πάροχο του κέντρου της Άμεσης Δράσης

10:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντίο στην παραπληροφόρηση: Η ΕΕ κάνει ένα «απροσδόκητο» βήμα στον ψηφιακό έλεγχο

10:54ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η inDigital ανακοινώνει πρότυπο κέντρο ποδοσφαίρου στο TheEllinikon Sports Park

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Formula 1 πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ντοκουμέντο για τη μάχη της Καλλίπολης, 111 χρόνια μετά: Οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν απαγορευμένα όπλα, λένε Τούρκοι

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

10:38WHAT THE FACT

Κοσμικό «οστό» μήκους 300 ετών φωτός είναι μία από τις πιο παράξενες δομές που έχουν εντοπιστεί ποτέ

10:30WHAT THE FACT

170 άνθρωποι ζουν μέσα σε ηφαίστειο και αυτό είναι το πιο «τρελό» νησί στον κόσμο

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Lufthansa: «Κόβει» 20.000 πτήσεις λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους των καυσίμων

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Εργατικό ατύχημα για 62χρονο - Εκσκαφέας καταπλάκωσε το πόδι του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Υπάρχει κίνδυνος νέου σοβαρού ατυχήματος λόγω των ρωσικών πυραύλων, λέει η Ουκρανία

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει: Η υποθαλάσσια σήραγγα 26 χιλιομέτρων που φέρνει νέα δεδομένα στις μετακινήσεις

10:00ANNOUNCEMENTS

Τι να αγοράσεις τώρα: Οι πιο hot κατηγορίες της σεζόν

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του στον ΒΟΑΚ ενώ μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Φλωρίδη με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι: «Αξιολογούμε την πρόοδο»

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά αύριο λόγω του Αγίου Γεωργίου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Έκλεψαν 12 πολυτελείς τσάντες Gucci αξίας 30.000 δολαρίων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes C-Class είναι ηλεκτρική και πιο δυναμική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά αύριο λόγω του Αγίου Γεωργίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Αδελφός 43χρονης αγνοούμενης: Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας ο πρώην σύντροφός της

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Υπάρχει κίνδυνος νέου σοβαρού ατυχήματος λόγω των ρωσικών πυραύλων, λέει η Ουκρανία

10:30WHAT THE FACT

170 άνθρωποι ζουν μέσα σε ηφαίστειο και αυτό είναι το πιο «τρελό» νησί στον κόσμο

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα - Όλες οι προϋποθέσεις, δεν χάνουν τη σύνταξη οι γιαγιάδες και οι παππούδες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει: Η υποθαλάσσια σήραγγα 26 χιλιομέτρων που φέρνει νέα δεδομένα στις μετακινήσεις

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ