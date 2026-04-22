Ηράκλειο: Αδελφός 43χρονης αγνοούμενης: Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας ο πρώην σύντροφός της

Η αυτοκτονία του πρώην συντρόφου συνδέεται πιθανόν με την εξαφάνιση της γυναίκας, σύμφωνα με την εκτίμηση του αδερφού της.

Περιπλέκεται η υπόθεση της εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς ο πρώην σύντροφός της βρέθηκε νεκρός. Η γυναίκα παραμένει αγνοούμενη από την Κυριακή (19/04).

Ο άνδρας είχε προσαχθεί στην αστυνομία προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για την εξαφάνιση της γυναίκας και τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Την Τρίτη βρέθηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο ενώ δίπλα του υπήρχε μια καραμπίνα, γεγονός που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις υποδηλώνει ότι έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο σώμα του 39χρονου βρέθηκαν αμυχές την ημέρα που βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα ενώ φέρεται να ήταν ταραγμένος, με τον ίδιο να υποστηρίζει στις Αρχές ότι οι γρατζουνιές προκλήθηκαν από τροχαίο που είχε με τη μηχανή του. Οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο μηχανάκι του και δεν βρήκαν ενδείξεις τροχαίου.

Ο αδερφός της 43χρονης μίλησε το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" όπου δήλωσε ότι: «Όταν έφυγε η αδερφή μου άφησε σημείωμα στα παιδιά όπου έγραφε "φεύγω μια βόλτα με το αμάξι και θα επιστρέψω". Η αδερφή μου ήταν ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο με τον 39χρονο και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους, προσπάθησα να τους τα λύσω αλλά δε μπορούσα να βγάλω άκρη, ήταν λίγο επιθετικός και λίγο απότομος ο πρώην της. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει κακό στην αδερφή μου, είχε τέτοιες τάσεις. Την ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από τη συμπεριφορά του. Δεν νομίζω να την είχε χτυπήσει αλλά νομίζω ότι την είχε εξυβρίσει».

«Ξέρω καλά ότι ο πρώην σύντροφός της είχε μια επιχείρηση που δεν πήγαινε καλά και άρχισε να πίνει γιατί ζοριζόταν πολύ εκεί νομίζω ότι άρχισε η ιστορία μεταξύ τους και χάθηκε η επαφή. Πριν χωρίσουν είχα μπει στη μέση για να βοηθήσω, του είχα μιλήσει. Πιστεύω ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδερφής μου», πρόσθεσε.