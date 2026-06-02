Δίκη Τέμπη: Απέρριψε την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου η εισαγγελέας -Οι συνεδριάσεις του Ιουλίου

Οι προτάσεις για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του ελληνικού Δημοσίου από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
  • Προτάθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και να απορριφθούν για την παράβαση καθήκοντος.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη της δήλωσης παράστασης της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.
  • Στην αίθουσα της δίκης σημειώθηκε ένταση μεταξύ συνηγόρων και συγγενών, με αίτημα αποβολής δικηγόρου κατηγορουμένου.
  • Οι συνεδριάσεις του Ιουλίου για τη δίκη έχουν προγραμματιστεί για τις ημερομηνίες 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 Ιουλίου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με την πρόταση της εισαγγελέως για αποβολή του Δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών.

Επίσης, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Παράλληλα, πρότεινε να απορριφθεί η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Επιπρόσθετα, η εισαγγελέας πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Λίγο πριν την προγραμματισμένη διακοπή της δίκης το μεσημέρι, υπήρξε ένταση στην αίθουσα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει ότι «οι κατηγορούμενοι προσβάλλουν τη διαδικασία με το να μην παρουσιάζονται στο δικαστήριο». Για να της απαντήσει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, συνήγορος κατηγορουμένου ότι «παραβιάζετε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων».

Στο σημείο εκείνο υπήρξαν και αντιδράσεις συγγενών, οι οποίοι ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κ. Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας πως «προκαλεί διαρκώς εντάσεις».

Οι επόμενες συνεδριάσεις

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο ως εξής:
Τετάρτη 1 Ιουλίου, Δευτέρα 6, Τρίτη 7, Τετάρτη 8, Δευτέρα 13, Τρίτη 14, Τετάρτη 15, Δευτέρα 20, Τρίτη 21, Δευτέρα 27, Τρίτη 28.

