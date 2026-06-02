Κένι Νταλγκλίς: Ο θρύλος της Λίβερπουλ διεγνώσθη με καρκίνο – «Η θεραπεία πηγαίνει καλά»

Ο θρύλος της Λίβερπουλ, Σερ Κένι Νταλγκλίς, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, επισημαίνοντας πως η κατάσταση εξελίσσεται θετικά, ενώ, ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό της ιδιωτικότητας εκείνου και της οικογένειάς του.

«Όπως υποδηλώνει η ακούσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτήν τη στιγμή υποβάλλομαι σε θεραπεία για καρκίνο. Σε αντίθεση με τη χρήση του κινητού μου τηλεφώνου, η θεραπεία εξελίσσεται καλά. Ιδανικά, αυτό θα έπρεπε να είχε παραμείνει ιδιωτικό, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι ανεπαρκείς τεχνολογικές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να το δημοσιοποιήσω», έγραψε.

«Προφανώς δεν είχα πρόθεση να γίνει δημόσια αυτή η υπόθεση, γι’ αυτό θα εκτιμούσα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου, όπως και η δική μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο σε εμένα αλλά και σε πολλούς, πολλούς άλλους ανθρώπους. Αποτελούν πραγματική τιμή για το επάγγελμά τους», σημείωσε.