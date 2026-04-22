Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της
  • Το όπλο απουσίαζε από το σημείο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τον πρώην σύντροφό της.
  • Ο 45χρονος πρώην σύντροφος βρέθηκε επίσης νεκρός με τραύμα από κυνηγετικό όπλο κοντά σε εκκλησάκι στην ίδια περιοχή.
  • Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο πιθανής συνάντησης και μεταφοράς των δύο σε απομονωμένο σημείο το πρωί της εξαφάνισης.
  • Συνεχίζονται οι έρευνες σε αποτυπώματα, γενετικό υλικό και ψηφιακά δεδομένα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και η σύνδεση των δύο θανάτων.
Μια ενιαία εικόνα της υπόθεσης εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο Κρήτης προκύπτει από τα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών, καθώς η εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να καταλήγει σε μια ιδιαίτερα δραματική υπόθεση με δύο νεκρούς και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών από τις Δαφνές Ηρακλείου, αγνοούνταν από το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η υπόθεση πήρε καθοριστική τροπή όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνημα στις αρχές κινητοποίησε νέο κύκλο ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί εντοπίστηκε τελικά το όχημα της 43χρονης σε δύσβατο σημείο, σαν μικρή χαράδρα κοντά σε αγροτικό δρόμο. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα, με τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ιατροδικαστικές και αστυνομικές δυνάμεις για αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Η έλλειψη όπλου από το όχημα, σε συνδυασμό με το είδος του τραύματος, οδήγησε τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τον 43χρονο πρώην σύντροφό της. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν ευρήματα από κοντινή περιοχή και συγκεκριμένα από εξωκλήσι, όπως τσιγάρα και θήκη όπλου, τα οποία εξετάστηκαν για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση.

Χθες, εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της κοντά σε εκκλησάκι στην ευρύτερη περιοχή, φέροντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Μάλιστα το σημείο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα.

Οι Αρχές εξετάζουν ένα από τα βασικά σενάρια που κάνει λόγο για πιθανή συνάντηση των δύο το πρωί της εξαφάνισης και στη συνέχεια μεταφορά σε πιο απομονωμένο σημείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο «ραντεβού θανάτου», χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάτι τέτοιο. Οι Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν αποτυπώματα, γενετικό υλικό και ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 43χρονη έχασε τη ζωή της και να διαπιστωθεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.

Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

Για τη σχέση που είχε η μητέρα του με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αργότερα βρέθηκε νεκρός, ο Βαγγέλης Ροζάκης ανέφερε στον ΣΚΑΪ: «ήταν μια σχέση η οποία είχε τις εντάσεις της. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί στο τέλος τώρα, πριν χωρίσουν. Ανησυχητικά σημάδια και τέτοια δεν έχει παρατηρήσει». Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πιθανή εμπλοκή του πρώην συντρόφου, απάντησε: «μετά από αυτό που έγινε μπορούμε να τα πιστέψουμε όλα. Όλα είναι πιθανά».

Παράλληλα, μιλώντας στο Action24, σημείωσε πως ο άνδρας αυτός ήταν σχετικά άγνωστος στην οικογένεια: «τον γνωρίζαμε πολύ λίγο, ότι μας έλεγε η μητέρα μας πριν χωρίσουν πριν περίπου τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα γεγονότα και ειδικά το γεγονός της αυτοκτονίας του πρώην συντρόφου με κάτι μεμπτό, κάτι να μας δώσει στοιχεία παράξενα ή να μας βγάλει κάπου». Ωστόσο πρόσθεσε: «προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα. Απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το αν συνδέεται αυτό το πράγμα με την εξαφάνιση της μητέρας μου».

Αναφερόμενος στις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της, περιέγραψε πως η αδερφή του βρήκε ένα σημείωμα στο σπίτι, στο οποίο η 43χρονη έγραφε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. «Μετά αρχίσαμε και παίρναμε τηλέφωνο τη μητέρα μας», είπε, προσθέτοντας πως λίγο αργότερα εστάλη και ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της με περιεχόμενο «θα σε καλέσω αργότερα», κάτι που όπως σημείωσε συνέβη για πρώτη φορά.

Όπως εξήγησε, μετά από αυτό δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία, γεγονός που τους προκάλεσε έντονη ανησυχία. Το τελευταίο σήμα του κινητού της 43χρονης εντοπίστηκε σε σημείο μεταξύ του χωριού της και της περιοχής όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Παρά τις εξελίξεις, ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις ανησυχίας από τη μητέρα του ούτε πριν την εξαφάνιση ούτε κατά τη διάρκεια της σχέσης της. «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια σχέση με φυσιολογικές εντάσεις και χωρίς σοβαρές συγκρούσεις μετά τον χωρισμό.

Μιλώντας στο Mega, ο γιος της περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της μητέρας του. Όπως είπε, η 43χρονη είχε αφήσει ένα σύντομο σημείωμα στην κουζίνα, στο οποίο ανέφερε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. «Το είχε ξανακάνει, αλλά πάντα υπήρχε επικοινωνία. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν είχε παρατηρηθεί κάποια ανησυχητική συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες.

