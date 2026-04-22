Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

Το τελευταίο σήμα του κινητού της Ελευθερίας εντοπίστηκε μεταξύ του χωριού της και της περιοχής όπου βρέθηκε ο νεκρός πρώην σύντροφος.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες του γιου της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που εντοπίστηκε νεκρή στην Κρήτη καθώς η υπόθεση της εξαφάνισής της έχει εξελιχθεί σε ένα πολύπλοκο θρίλερ με διαδοχικές αποκαλύψεις και ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Για τη σχέση που είχε η μητέρα του με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αργότερα βρέθηκε νεκρός, ο Βαγγέλης Ροζάκης ανέφερε στον ΣΚΑΪ: «ήταν μια σχέση η οποία είχε τις εντάσεις της. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί στο τέλος τώρα, πριν χωρίσουν. Ανησυχητικά σημάδια και τέτοια δεν έχει παρατηρήσει». Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πιθανή εμπλοκή του πρώην συντρόφου, απάντησε: «μετά από αυτό που έγινε μπορούμε να τα πιστέψουμε όλα. Όλα είναι πιθανά».

Παράλληλα, μιλώντας στο Action24, σημείωσε πως ο άνδρας αυτός ήταν σχετικά άγνωστος στην οικογένεια: «τον γνωρίζαμε πολύ λίγο, ότι μας έλεγε η μητέρα μας πριν χωρίσουν πριν περίπου τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα γεγονότα και ειδικά το γεγονός της αυτοκτονίας του πρώην συντρόφου με κάτι μεμπτό, κάτι να μας δώσει στοιχεία παράξενα ή να μας βγάλει κάπου». Ωστόσο πρόσθεσε: «προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα. Απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το αν συνδέεται αυτό το πράγμα με την εξαφάνιση της μητέρας μου».

Αναφερόμενος στις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της, περιέγραψε πως η αδερφή του βρήκε ένα σημείωμα στο σπίτι, στο οποίο η 43χρονη έγραφε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. «Μετά αρχίσαμε και παίρναμε τηλέφωνο τη μητέρα μας», είπε, προσθέτοντας πως λίγο αργότερα εστάλη και ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της με περιεχόμενο «θα σε καλέσω αργότερα», κάτι που όπως σημείωσε συνέβη για πρώτη φορά.

Όπως εξήγησε, μετά από αυτό δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία, γεγονός που τους προκάλεσε έντονη ανησυχία. Το τελευταίο σήμα του κινητού της 43χρονης εντοπίστηκε σε σημείο μεταξύ του χωριού της και της περιοχής όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Παρά τις εξελίξεις, ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις ανησυχίας από τη μητέρα του ούτε πριν την εξαφάνιση ούτε κατά τη διάρκεια της σχέσης της. «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια σχέση με φυσιολογικές εντάσεις και χωρίς σοβαρές συγκρούσεις μετά τον χωρισμό.

