Συναγερμός για την εξαφάνιση 12χρονου από την Αλεξανδρούπολη

Η εξαφάνιση συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου και τα στοιχεία του παιδιού δημοσιοποιήθηκαν από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός για την εξαφάνιση 12χρονου από την Αλεξανδρούπολη
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  • Έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση του 12χρονου Φαουάντ Γουαζίρι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ο Φαουάντ έχει ύψος 1,64 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, σκούρο δέρμα, καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε άσπρη μπλούζα πόλο με μαύρο παντελόνι την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του παιδιού, γι' αυτό ζητείται άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές ή την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 σε περίπτωση σχετικών πληροφοριών.
  • Η ενημέρωση για την εξαφάνιση είναι διαθέσιμη και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app με ζωντανή ενημέρωση.
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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 12χρονου Φαουάντ Γουαζίρι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (2/6) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (3/6) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φαουάντ (ον) Γουαζίρι (επ), έχει ύψος 1.64 μ., είναι αδύνατος, έχει σκούρο δέρμα, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη μπλούζα πόλο και μαύρο παντελόνι.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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Συναγερμός για την εξαφάνιση 12χρονου από την Αλεξανδρούπολη

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