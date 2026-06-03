Γεωλογική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο της δημιουργίας του ποταμού του Κήπου της Εδέμ στη Βίβλο

Snapshot Μια γεωλογική μελέτη αποκάλυψε την προέλευση του ποταμού Ευφράτη, που περιγράφεται στη Βίβλο ως ένας από τους τέσσερις ποταμούς του Κήπου της Εδέμ.

Ο Ευφράτης σχηματίστηκε από τη σύγκλιση δύο αρχαίων ποταμών, του Παλαιο

Καράσου και του Παλαιο

Μουράτ, πριν από 3,6 έως 1,6 εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία το 2014 κατά την αναζήτηση φυσικού αερίου στο Λίβανο μέσω σεισμικής απεικόνισης.

Οι δύο αρχαίοι ποταμοί εκβάλλανε σε μια άνυδρη λεκάνη της Μεσογείου που είχε στεγνώσει κατά τη Μεσσηνιακή Αλατική Κρίση πριν από πάνω από 5 εκατομμύρια χρόνια.

Η μελέτη προσφέρει νέα στοιχεία για την Κρίση Αλατότητας της Μεσσηνιακής Περιόδου και τη διαδικασία αναπλήρωσης της Μεσογείου με γλυκό νερό. Snapshot powered by AI

Ένα αιώνιο ερώτημα φαίνεται πως βρήκε την απάντησή του, καθώς ερευνητές ανακάλυψαν τη «Γένεση» του θρυλικού ποταμού που περιγράφεται σε μία από τις σημαντικότερες ιστορίες της Βίβλου, σύμφωνα με μια αποκαλυπτική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Geoscience.

Ο ποταμός Ευφράτης αναφέρεται στη Γένεση ως ένας από τους τέσσερις ποταμούς που πηγάζουν από τον Κήπο της Εδέμ, όπου ζούσαν οι Πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα.

Ο ποταμός αναφέρεται πάνω από 50 φορές σε όλο το αρχαίο κείμενο, από τη Γένεση έως την Αποκάλυψη, όπου περιγράφεται ότι στερεύει εν όψει της Μάχης του Αρμαγεδδώνα.

Συμπτωματικά, το πραγματικό υδάτινο σώμα, το οποίο εκτείνεται σε μήκος 1.740 μιλίων μέσω της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ, διαδραμάτισε εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πρώτων ανθρώπινων πολιτισμών.

Μαζί με τον αδελφό ποταμό, τον Τίγρη, συνέβαλε στην παροχή της ζωτικής σημασίας ύδρευσης που βοήθησε τη Μεσοποταμία — γνωστή και ως λίκνο του πολιτισμού και Εύφορος Ημισέληνος — να ανθίσει πριν από περίπου 6.000 χρόνια, σύμφωνα με το National Geographic.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την περιγραφή της Βίβλου, η προέλευση του Ευφράτη παρέμενε μυστήριο — μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, διεθνούς ομάδας ερευνητών, αυτός ο εμβληματικός ποταμός σχηματίστηκε από τη σύγκλιση δύο ποταμών που ρέουν από την Τουρκία προς την τότε άνυδρη λεκάνη της Μεσογείου, πριν από 3,6 εκατομμύρια έως 1,6 εκατομμύρια χρόνια.

Η πρωτοποριακή ανακάλυψη έγινε κάπως τυχαία το 2014, όταν ο γεωλόγος της Chevron, Άντριου Μάντοφ, αναζητούσε φυσικό αέριο στα ανοικτά των ακτών του Λιβάνου.

Καθώς σαρώνανε την περιοχή μέσω σεισμικής απεικόνισης, ο επιστήμονας βρήκε τυχαία ενδείξεις ποτάμιων ιζημάτων πάνω από μεγάλες υποβρύχιες αποθέσεις αλατιού στην περιοχή. Αυτές είχαν σχηματιστεί πριν από περισσότερα από πέντε εκατομμύρια χρόνια κατά τη διάρκεια της Μεσσηνιακής Αλατικής Κρίσης, όταν η Μεσόγειος Θάλασσα είχε στεγνώσει.

Ελπίζοντας να κατανοήσουν την προέλευση αυτών των μυστηριωδών υδάτινων οδών, ο ίδιος και η ομάδα του ανέλυσαν την περιοχή χρησιμοποιώντας χάρτες, δορυφορικές παρατηρήσεις και άλλες μεθόδους.

Διαπίστωσαν ότι η περιοχή κάποτε φιλοξενούσε δύο γιγαντιαία ποτάμια — το Παλαιο-Καράσου και το Παλαιο-Μουράτ — τα οποία χρονολογούνται πριν από 16,5 εκατομμύρια χρόνια και μεταξύ 8,6 και 5,9 εκατομμυρίων ετών, αντίστοιχα.

Το Παλαιο-Καράσου επισκίαζε τον Νείλο, ενώ το άλλο ήταν μεγαλύτερο από τον Τίγρη και τον Ευφράτη μαζί.

Αυτοί οι δίδυμοι παραπόταμοι εκβάλλουν στη στεγνωμένη Μεσόγειο μόνο για «περίπου 120.000 χρόνια». Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, τεκτονικά φαινόμενα — όπως σεισμοί ή ο σχηματισμός οροσειράς — άλλαξαν την πορεία τους έως ότου συγχωνεύτηκαν σε έναν, τον Ευφράτη.

Η μελέτη έριξε επίσης φως στην Κρίση Αλατότητας της Μεσσηνιακής Περιόδου. Ενώ οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η Μεσόγειος Θάλασσα υπέστη πλήρη ερημοποίηση, ορισμένοι πιστεύουν ότι αποξηράνθηκε μόνο εν μέρει, και υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το πώς το γλυκό νερό τελικά αναπλήρωσε τη λεκάνη της Μεσογείου.

Η ανακάλυψη αυτών των δύο προϊστορικών ποταμών θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει την απάντηση.