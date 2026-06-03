«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια

Snapshot Τρεις αδερφές κακοποιήθηκαν από τους γονείς τους στο Ρέθυμνο, με τη μία να είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και η υπόθεση εκδικάζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων.

Η μεγαλύτερη κόρη κατέθεσε ότι παρέμεινε στο σπίτι για να προστατεύσει τις αδερφές της, ειδικά τη Μαρία που δεν είχε δική της κρίση.

Ο πατέρας αρνείται την εμπλοκή του, ενώ η μητέρα δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο λόγω βαριάς ψυχιατρικής διαταραχής και εκπροσωπείται από δικηγόρους.

Η εκλιπούσα ΑΜΕΑ κόρη ζούσε με τον νυν σύντροφο της μητέρας μετά τον χωρισμό των γονέων και ο σύντροφος κατέθεσε για τη σοβαρή ψυχιατρική κατάσταση της μητέρας.

Η οικογένεια βιώνει έντονες συγκρούσεις και τραγικές συνέπειες, με τον πατέρα να περιγράφεται ως συντετριμμένος και την υπόθεση να συνεχίζεται με εισαγγελική πρόταση. Snapshot powered by AI

Δεν χωρά ανθρώπου νους τα όσα ακούστηκαν την Τρίτη (02/06) στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων από την κόρη του ζευγαριού που κατηγορείται για βασανιστήρια εις βάρος τριών αδελφών, η μία ΑΜΕΑ. Η κοπέλα έφυγε από τη ζωή όσο η μητέρα της ήταν προφυλακισμένη, ενώ η μεγάλη κόρη κατέθεσε με τηλεδιάσκεψη, από την ελληνική πρεσβεία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ζει πλέον.

Στο μεταξύ ο πατέρας, καπετάνιος στο επάγγελμα, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η μητέρα δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο αλλά εκπροσωπείται από δικηγόρους, λόγω βαριάς ψυχιατρικής διαταραχής που επικαλείται, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Πρόκειται για μία φρικαλέα υπόθεση συστηματικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας με θύματα παιδιά από τους γονείς τους, στο Ρέθυμνο, η οποία καταγγέλθηκε το 2023.

Μεταξύ αδιανόητων περιγραφών, το κορίτσι τόνισε πως έκανε επανειλημμένα σκέψεις αυτοχειρίας αλλά «αν έφευγα δεν πρόκειται να επιβίωναν», ενώ έμεινε όπως είπε στο σπίτι «επειδή είχα σκοπό, γι’ αυτό κρατήθηκα. Ήθελα να προστατεύσω τις αδερφές μου και ειδικά τη Μαρία που δεν είχε δική της κρίση».

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε να εκδικάζεται τον περασμένο Απρίλιο, διεκόπη μετά την απολογία του πατέρα και θα συνεχιστεί με την εισαγγελική πρόταση.

Νωρίτερα, στην κατάθεσή του, ο νυν σύντροφος της μητέρας τόνισε πως η γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα μετά τον θάνατο της κόρης τους (όσο ήταν προφυλακισμένη μετά τις καταγγελίες των δύο άλλων κοριτσιών) και ότι λαμβάνει βαριά ψυχιατρική αγωγή.

Η εκλιπούσα, η οποία ήταν στο φάσμα του αυτισμού με αναπηρία 85%, έμενε με τον ίδιο και τη μητέρα της από το 2024, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μοναστήρι στο Ηράκλειο, αμέσως μετά τον χωρισμό της με τον πατέρα των κοριτσιών και συγκατηγορούμενό της.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα καλή και στοργική μητέρα που φρόντιζε για το κορίτσι –τα άλλα δύο κορίτσια δεν τα είχε γνωρίσει– και η οποία είχε στεναχωρηθεί πολύ από το γεγονός ότι οι δύο κόρες της είχαν στραφεί εναντίον της αναίτια όπως έλεγε. Όπως του είχε πει, από τα κορίτσια ποτέ δεν έλειψε τίποτα ούτε υλικά ούτε συναισθηματικά και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες.

Η μητέρα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο αλλά εκπροσωπείται από τους δικηγόρους της. Όπως κατέθεσε ο σύντροφος, ο ίδιος ανέλαβε την οικονομική στήριξή της αλλά και την κοπέλα ΑΜΕΑ μετά την προφυλάκιση της μητέρας και μέχρι τον θάνατό της. «Την αγαπούσε πολύ τη μαμά της, όταν έφυγε την έψαχνε, φώναζε “μαμά, μαμά”», κατέθεσε μεταξύ άλλων.

Το προφίλ ενός συντετριμμένου πατέρα που είδε τη ζωή του να καταστρέφεται όταν διάβασε τις καταθέσεις των κοριτσιών για τη μητέρα τους, σκιαγράφησε η αδερφή του κατηγορούμενου που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης. Η 63χρονη γυναίκα ήταν αυτή που φιλοξένησε τον αδερφό της μετά το διαζύγιο, στα τέλη του 2023 – αρχές 2024.

«Ο αδερφός μου ταξίδευε για να μην τους λείπει τίποτα. Έστελνε χρήματα για να καλύπτει όλες τους τις ανάγκες. Όταν ήταν στο σπίτι πάντα νοιαζόταν για τα κορίτσια, ήταν περήφανος για αυτές, καμάρωνε για τα κατορθώματά τους, τις υπεραγαπούσε», τόνισε.

Σε ερωτήσεις για το κατά πόσον τις έβλεπε τουλάχιστον προβληματισμένες, απάντησε ότι, όπως ο ίδιος της διηγήθηκε εκ των υστέρων, ακόμα και όταν έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν ένιωθε την άνεση ως άντρας να ανοίξει συζήτηση με τα κορίτσια και είχε αφήσει στη γυναίκα του την αποκλειστική τους φροντίδα.

«Τον ρώτησα αν είχε πάρει χαμπάρι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μου είπε, πώς να πάρει χαμπάρι, αφού έβλεπε τα κορίτσια κάθε βράδυ να αγκαλιάζουν τη μαμά και να τη φιλάνε;».

Όσο για την κόρη τους που πέθανε μετά την προφυλάκιση της κατηγορούμενης, τόνισε πως «μετά τη σύλληψή της είχε τρελαθεί από την αγωνία του και έκανε τα πάντα για να την φέρει κοντά του», ωστόσο όπως ανέφερε, δεν γνώριζε πού βρισκόταν.