Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, σκιαγραφεί το προφίλ ενός δράστη που φέρεται να είχε λάβει από πριν την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη δολοφονήθηκε με εκτέλεση εξ επαφής, καθώς η σφαίρα διαέρασε το κεφάλι της και βρέθηκε στο ταμπλό του οχήματος.
  • Το όπλο, πιστόλι 9 χιλιοστών, δεν έχει εντοπιστεί και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.
  • Ο 40χρονος δράστης φαίνεται να προγραμμάτισε τη δολοφονία και κάλεσε την Ελευθερία για συνάντηση με πρόσχημα, χωρίς η ίδια να υποψιαστεί κάτι.
  • Μετά το έγκλημα, ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το όχημα του θύματος και χρησιμοποιώντας ταξί σε διάφορες διαδρομές.
  • Ο δράστης αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με νεκροψία
  • νεκροτομή και ανάλυση προανακριτικού υλικού.
Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποκαλύπτουν εκτέλεση εξ επαφής της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τη σφαίρα να διαπερνά το κεφάλι και να καταλήγει στο ταμπλό του οχήματος.

Όπως αναφέρει το Neakriti.gr, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το πιστόλι 9 χιλιοστών που δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά το έγκλημα ενισχύουν το σενάριο προσχεδιασμένης δολοφονίας

Η υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, αποκτά πλέον ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς τα νεότερα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο συγκλίνουν στο συμπέρασμα μιας ψυχρά οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, βασισμένη στην αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, σκιαγραφεί το προφίλ ενός δράστη που φέρεται να είχε λάβει από πριν την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του. Πρόκειται για τον 40χρονο άνδρα, ο οποίος λίγες ημέρες αργότερα έθεσε τέλος και στη δική του ζωή.

Σύμφωνα με την ανασύνθεση των γεγονότων από την ΕΛ.ΑΣ., το κρίσιμο ραντεβού των δύο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, περίπου μεταξύ 11:00 και 11:10, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. Οι αστυνομικοί, αξιολογώντας τη σκηνή και τη θέση του θύματος, εκτιμούν ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική συνομιλία. Αντιθέτως, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον δράστη να προσεγγίζει το όχημα της 43χρονης από την πλευρά του οδηγού και να πυροβολεί ακαριαία στο κεφάλι, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η ιατροδικαστική εικόνα είναι αποκαλυπτική: η γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με το σώμα της να καταλήγει πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων.

Τα ευρήματα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εικόνα της εκτέλεσης εξ επαφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις αρχές ως κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.

Παραμένει ασαφές εάν η συνάντηση ήταν προσχεδιασμένη ή τυχαία, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο 40χρονος κάλεσε την 43χρονη στο σημείο με πρόσχημα μια σύντομη συνάντηση. Το γεγονός ότι η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της χωρίς προσωπικά αντικείμενα, όπως τσάντα ή πορτοφόλι, ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν περίμενε κάτι σοβαρό.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, το χρονικό της ημέρας εξελίχθηκε με κινήσεις που φανερώνουν προσπάθεια συγκάλυψης. Στις 12:00 το μεσημέρι, ο δράστης καταγράφεται να κινείται πεζός σε καφενείο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών, από όπου κάλεσε ταξί για να μεταβεί στην κατοικία του στις Μαλάδες. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο δικό του όχημα τύπου Smart και επέστρεψε στο σημείο του εγκλήματος, προκειμένου να μετακινήσει το αυτοκίνητο της 43χρονης, στο οποίο βρισκόταν η σορός της.

Ακολούθως, κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου εγκατέλειψε το όχημα σε απόμερο σημείο, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Η διαφυγή του συνεχίστηκε με νέα διαδρομή με ταξί στις 13:13, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Λίγο πριν τις 14:00, κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να αποχωρεί οριστικά από την περιοχή.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την αυτοκτονία του δράστη την Τρίτη 21 Απριλίου σε ξωκλήσι στον Προφήτη Ηλία, συνθέτουν το παζλ μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Βαρβάρα, καθώς και η πλήρης νεκροψία-νεκροτομή που ακολουθεί, αναμένεται να δώσουν οριστικές απαντήσεις για την ακριβή απόσταση και τον τρόπο του πυροβολισμού, ρίχνοντας φως στις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την ανάλυση του προανακριτικού υλικού, ολοκληρώνοντας μια έρευνα που επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας.

