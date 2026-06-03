Στο Λουξεμβούργο ο Θάνος Πλεύρης: Επί τάπητος οι ευρωπαϊκοί κόμβοι επιστροφής

Snapshot Ο Θάνος Πλεύρης συμμετέχει στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο με επίκεντρο το μεταναστευτικό.

Στις διμερείς συναντήσεις του θα συζητηθούν το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η προστασία των εξωτερικών συνόρων και η συνεργασία στις επιστροφές.

Η συνάντηση με υπουργούς από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία εστιάζει στην προώθηση ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής μεταναστών.

Η πρωτοβουλία για ευρωπαϊκούς κόμβους επιστροφής θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιστροφών και κερδίζει έδαφος σε αρκετά κράτη

μέλη.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό αποτελούν βασικά ζητήματα του Συμβουλίου. Snapshot powered by AI

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία όπου το μεταναστευτικό παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός θα έχει σειρά διμερών επαφών με τους ομολόγους του από την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία και τη Βουλγαρία. Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στο ζήτημα των επιστροφών.

Ξεχωριστή σημασία αποκτά, ωστόσο, η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τους Υπουργούς Μετανάστευσης της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Δανίας. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί η περαιτέρω προώθηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής, μια πρόταση που κερδίζει έδαφος σε αρκετά κράτη-μέλη και θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιστροφών μεταναστών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Η συζήτηση για τους ευρωπαϊκούς κόμβους επιστροφής αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα των επαφών στο Λουξεμβούργο, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό.

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